  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Yanıyorsun Fuat abi' repliği İETT'de gerçek oldu
Gündem

'Yanıyorsun Fuat abi' repliği İETT'de gerçek oldu

Son zamanlarda İETT Otobüslerinin arıza verdiği ve vatandaşı yolda bıraktığı görüntülerin ardından bugün de bir otobüs yanarken görüntülendi. Otobüsün yanmasına aldırış etmeye şoförün yoluna devam etmesi ise 'yok artık' dedirtirken akıllara "Yanıyorsun Fuat abi" repliği geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 15:57:00 -

Her geçen gün yolda kalan otobüsleriyle gündeme gelen İETT sorunları devam ediyor.

Son aylarda sürekli olarak bozulan, yolda kalan, arızalanan, yanan otobüslerin arasına yenileri eklenmeye devam ediyor.

Bu kez İstanbul'da İETT otobüsü yanarken görüntülendi.

 Yanmaya başlayan otobüsün hareket etmeye devam etmesine ise kimse anlam veremezken akıllara "Yanıyorsun Fuat abi" repliği geldi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay