'Yanıyorsun Fuat abi' repliği İETT'de gerçek oldu
Son zamanlarda İETT Otobüslerinin arıza verdiği ve vatandaşı yolda bıraktığı görüntülerin ardından bugün de bir otobüs yanarken görüntülendi. Otobüsün yanmasına aldırış etmeye şoförün yoluna devam etmesi ise 'yok artık' dedirtirken akıllara "Yanıyorsun Fuat abi" repliği geldi.
Her geçen gün yolda kalan otobüsleriyle gündeme gelen İETT sorunları devam ediyor.
Son aylarda sürekli olarak bozulan, yolda kalan, arızalanan, yanan otobüslerin arasına yenileri eklenmeye devam ediyor.
Bu kez İstanbul'da İETT otobüsü yanarken görüntülendi.
Yanmaya başlayan otobüsün hareket etmeye devam etmesine ise kimse anlam veremezken akıllara "Yanıyorsun Fuat abi" repliği geldi.