Yanık yoğurt nedir, nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? | Yoğurttaki yanık kokusu nasıl giderilir?

Yanık yoğurt nedir?

Denizli Yöresine has kese yoğurdu türüdür. Dibi yanık yoğurt da denilir. İnek ve keçi sütünden yapılabileceği gibi daha çok koyun sütünden yapılır. Normal yoğurttan farkı; süt kaynatılırken dibi tutturulur ve bu şekilde yanık kokusunu alan süt toprak kaplarda mayalandırılır. Yanık yoğurt fazla tüketilmediği taktirde zararlı değildir. Faydaları da vardır.

Yanık Yoğurt Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Bu yöntem Ege bölgesi, özellikle de Denizli çevresinde uzun zamandır uygulanan bir gelenektir. Çünkü bölgenin iklimi sıcaktır ve bu yöntem de zararlı bakterileri öldürerek yoğurdun uzun süre korunmasını sağlar. En önemli faydası zararlı bakterileri yok etmesidir. Hangi yöreye aittir?

Denizli Yöresine has kese yoğurdu türüdür. Dibi yanık yoğurt da denilir. İnek ve keçi sütünden yapılabileceği gibi daha çok koyun sütünden yapılır. Normal yoğurttan farkı; süt kaynatılırken dibi tutturulur ve bu şekilde yanık kokusunu alan süt toprak kaplarda mayalandırılır.

Yanık yoğurt nasıl yapılır?

İÇİNDEKİLER;

2 kg. tam yağlı koyun sütü

2 kaşık yoğurt

HAZIRLANIŞI;

Bir tencereye alınan süt hızlı ateşte dibi tutturulup ateşten alınır. Süt ılıtılıp mayalandırılır. Üstü örtülerek mayalandırma işlemi sonuçlanınca buzdolabında iki saat bekletilir. Sonra servis edilir. Bu yoğurt yenilirken isli bir yanık kokusu eşlik eder. Yoğurdun tam yağlı olması şarttır.

Yoğurttaki yanık kokulu nasıl giderilir?

En güzel yoğurt formatı diyebiliriz. Sütü biraz fazlaca kaynatıp, kısık ateşte fazladan bekleterek dibinin tutması sağlanır. (abartmadan). sonra bu süt mayalanır ve yanık kokulu yoğurt elde edilir.

Süt taşmışsa ve bundan dolayı da ortaya yanık kokusu oluşmuşsa, yanmış olan ocağın üzerine birkaç damla sirke damlatılması gerekmektedir. Bu sirke, sıcak olan ocağın üstündeki yanığın çok daha fazla yanmasını ve kötü kokunun oluşmasının engellenmesini sağlayacaktır.