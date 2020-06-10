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Aktüel

Yangında 60 dekar buğday ekili tarla kül oldu

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi’nde çıkan yangında 60 dönüm buğday ekili tarla küle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:16:44 -
Yangında 60 dekar buğday ekili tarla kül oldu

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Beypınar Mahallesi’nde çıkan yangında 60 dönüm buğday ekili tarla küle döndü. İtfaiye ekipleri ve köylülerin katıldığı söndürme çalışmasında yangın güçlükle kontrol altına alınırken yüzlerce dönüm buğday tarlasının tamamen kül olmasının önüne geçildi.


Yangın, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Selendi’ye bağlı Beypınar Mahallesi Uzunağalar mevkisindeki Şerafettin Ateş’e ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte köylüler de traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Uzun uğraşlar sonrası kontrol altına alınan yangında 60 dönümlük buğday tarlası küle dönerken, yüzlerce dönüm tarla da yanmaktan son anda kurtarıldı.


Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlanırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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