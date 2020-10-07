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Aktüel Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi
Aktüel

Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK adına gerçekleştirilecek saldırı için patlayıcı yerleştirilen yangın söndürme tüpü ile yakalanan 2 zanlı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı - İddianameden: - "Şüphelilerin örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri tespit edilmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:06:18 -
Yangın tüpüne tuzaklanan patlayıcıyla yakalanan 2 sanığa 31 yıla kadar hapis istemi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, patlayıcı tuzaklanan yangın söndürme tüpü ile yakalanan 2 zanlı hakkında, 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Ferdi K. ve Kemal A. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında bilginin yer aldığı iddianamede, 3 Eylül'de yapılan operasyonda şüpheli Ferdi K. ve Kemal A'nın yangın tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı maddeyle yakalandığı bildirildi.

Patlayıcı maddenin Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiğinin aktarıldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tüpte bulunan PETN maddesinin güçlü patlayıcı maddelerden olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu bombanın canlılar üzerinde öldürücü, yaralayıcı, cansızlar üzerinde ise yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Yangın söndürme tüpüne hazırlanan bomba, usulüne uygun şekilde imha edilmiştir."

- Halı sahada maç yaparken yakalanmış

İddianamede, şüphelilerden Kemal A'nın şu ifadelerine yer verildi:

"İnşaat işinde çalışmak için legal yollarla Irak'ın Erbil ve Musul kentine daha önce gittim. Musul'da 'Rojhat' kod isimli örgüt mensubu örgüte katılmamı istedi. Kolumun sakat olduğunu, örgütte yapamayacağımı bildirdim. Kendilerine yardımcı olmam için fotoğrafımı çekerek, kimlik bilgilerimi, ev adresimi ve numaramı aldı. Diyarbakır'a taziye dolayısıyla geldim. Ertesi gün birisi yanıma gelerek 'Beni Rojhat gönderdi. Bu malzemeleri sakla, senden daha sonra alacağız.' diyerek yangın tüpünü verdi. Almak istemeyince bu kişi 'Evinin adresini biliyoruz, almak zorundasın, yoksa ailene zarar veririz.' diyerek tehdit etti. Ben de samimi olduğum akrabam Ferdi K'ye saklaması için verdim. Halı sahaya maç yapmaya gittim. O sırada polisler halı sahaya gelerek beni gözaltına aldı."

İddianamede, Kemal A. hakkında sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen açık kaynak araştırmasında terör örgütü propagandası yaptığının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında ise şu görüşler aktarıldı:

"Kemal A. terör örgütü PKK'ya katıldığını ikrar etmemişse de ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Patlayıcı madde olası saldırılarda kullanılmak üzere Irak'ın kuzeyinden getirilmiştir ya da örgütsel bir iradeye dayalı olarak malzeme oluşturulmuştur. Kemal A'nın örgütle herhangi bir bağlantısı yokken, kendisine patlayıcı madde bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Kemal A'nın patlayıcı maddeyi verdiği şüpheli Ferdi K'nin yangın tüpünü sorgulamadan ve içeriğini bilmeden başka yere götürmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Yangın tüpüne hazırlanmış ve patlamamış el yapımı bomba olayında şüphelilerin terör örgütü PKK'nın hiyerarşisine dahil olduğuna ilişkin delil elde edilmese de örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri tespit edilmiştir."

- İstenen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklar Ferdi K. ve Kemal A. hakkında, "PKK silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından 15 yıl 6 aydan 31 yıla kadar hapis cezası istendi.

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