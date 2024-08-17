Yangın sonrası şok ifşa: İzmir’i PKK’ya teslim ettiniz

yeniakit.com.tr

Türkiye genelinde 72 noktada çıkan orman yangınlarından 69’u kontrol altına alındı. Yangınlardan en çok etkilenen şehir İzmir oldu. İzmir’de alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. 20’ye yakın ev kullanılamaz hale geldi. İzmir’deki yangını terör örgütü PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” üstlendi.

Konserlere milyonlar harcayan, köpek mamaları için ihaleler açan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin orman yangınlarına önlem alma noktasında kılını bile kıpırdatmamış olması büyük infiale neden oldu.

CHP’li belediyeye tepki yağarken, Türkiye İttifakı Partisi’nden şok eden bir ifşa geldi.

Türkiye İttifakı Partisi İzmir İl Başkanı Seçkin Boyunağa, CHP’nin AK Parti’ye seçim kaybettirmek için HDP/DEM ile yaptığı “kent uzlaşısı” skandalını hatırlattı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

X hesabından Boyunağa şunları yazdı:

“İzmir’i sistematik olarak PKK’ya teslim ettiniz. Bugün bu yangının bu boyuta ulaşması sizin eseriniz. İtfaiyedeki 7 müdürün 6’sı HDP’li terörist destekçisi! Elimizde belgeler var açıklayacağız. Hesap vereceksiniz! Hesap soracağız!”