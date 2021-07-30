Yangın sönmesi için okunacak dua, yangın sırasında okunacak dualar! Yangın görüldüğünde okunacak dua

Yangın sönmesi için okunacak dua hangisi? 28 ve 29 Temmuz'da 21 ilde çıkan 63 yangının 57’sinin kontrol altına alınırken devam eden 6 yangına müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var." diyerek, yangınların 57'sininin kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Pakdemirli, yangınılara müdahaleye ilişkin de bilgiler verdi. Pakdemirli, "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yangını görenler hangi duayı okumalı?

Kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ünlü Hocaefendi, “Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes 'Allâh-u Ekber' diye tekbir getirmeye devam etsinler.” dedi.

Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya üzerinden "Hadîs-i Şerîf'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor. (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292)" paylaşımında bulundu.

Yangın için okunacak dua hangisi?

Yangın çıktığında yağmur duası okunabileceği gibi tekbir de getirilebilir. Peygamber Efendimiz (SAV) yangın görüldüğünde okunacak tekbiri şöyle belirtmiş: Allâhü ekber, Allâhü ekber. Lâ ilâhe illa'l-lâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.



