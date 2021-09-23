  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yangın çıktı stad duman altında kaldı!
Gündem

Yangın çıktı stad duman altında kaldı!

İzmir’in Konak ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın sonrası gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yangında maddi hasar meydana geldi. Yakınlarda bulunan Gürsel Aksel Stadı ise duman altında kalırken, bu esnada son dakikaları oynanan Göztepe ile Hatayspor arasındaki müsabaka güçlükle tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 08:24:00 -

Yangın, akşam saatlerinde Mehmet Ali Akman Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın çatı katından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Gürsel aksel stadı duman altında kaldı

Adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına kısa sürede müdahale başlarken, gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yangın adresine yakın noktada Göztepe ile Hatayspor arasında son dakikaları oynanan maçta, Gürsel Aksel Stadı duman altında kaldı. Müsabakanın son dakikaları güçlükle tamamlanırken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, binada oturan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarlarken, maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay