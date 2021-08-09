Yangın bölgesinde provokasyon! Bakan Kurum hemen müdahale etti

Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana, Bodrum, Osmaniye ve Aydın'da peş peşe çıkan yangınlar ciğerlerimizi yakarken sosyal medyada cirit atan provokatörler düğmeye bastı.

Yalan ve iftiralarla Türkiye'yi hedef alan alçak operasyona "kokuşmuş mahalle" diye tabir edilen magazin camiasının "ünlü" diye pohpohladığı figüranlar da katıldı.

Gezi kalkışmasında olduğu gibi bir anda organize olan provokatörler, yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini hedef aldı.

Beslemelerden 'Help Turkey' etiketi

Türkiye'deki yangınlar üzerinden yaygara koparan beslemeler 'Help Turkey' etiketi açtı. "Global call" (Küresel çağrı) başlığı altında binlerce bot hesaptan dünyaya, Türkiye'ye yardım çağrısı yapıldı. Etikete destek olan hesapların büyük bir kısmının FETÖ bağlantılı olması dikkat çekti.

ABD'de günlerdir söndürülemeyen yangın!

Türkiye'deki yangınları bahane edip adeta hükümeti düşürmek için hayal kuranlar, ABD'de günlerdir söndürülemeyen yangın ile rezil oldu.

Bakan Kurum günlerdir mağdur vatandaşlarla birlikte

Yangın felaketinin başından bu yana bakanlarla birlikte bölgede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaraların hızlıca sarılması için çalışıyor.

Muhtarlarla birlikte hane hane gezen Kurum, son olarak Marmaris'in Bayır köyünde yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

"Güçlü bir ülke değiliz" provokasyonu

Hızlı çözüm için mağdur vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum'un sözünü kesen bir kadın "Güçlü bir ülke değiliz, uçaklarımız nerede?" diyerek provokasyona girişti.

Yangın nedeniyle büyük zarar gören vatandaşların tepki gösterdiği kadını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yanına davet etti.,

"Bizim uçağımız da var, helikopterimiz de var"

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Biz ilk günden beri o alevin önünde, ormancılarımızla, itfaiyecilerimizle, tüm Türkiye'den gelen yardımsever vatandaşımızla mücadele ettik. Mücadelemiz ne için, buralara ve insanımıza zarar gelmesin diye. Şu öyleydi, bu böyleydi, bizim uçağımız da var, helikopterimiz de var. İlk günden beri uçaklarımız yüzlerce söndürme yaptılar yangın bölgelerinde. Yüzlerce helikopterimiz yangın bölgelerinde mücadele etti. Eleştirmenin yeri şu an değil, eksik aramanın zamanı da değil. Bu afetten çıkıp beraber yaralarımızı saracağız"

Açıklamasının devamında "Muhtarlarımızla vatandaşlarımızla, buradaki hasar tespitini yerinde görüyoruz. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı var yerinde tespit etmeye çalışıyoruz" diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Biz buradaki köylüyü dinlemeye geldik. Bu insanların sorunları, problemleri var. Şimdi tekrar söylüyorum, biz şu an Bayır köyündeyiz. Burası bakanlığımızın yetki alanı içerisinde. Bundan sonra yapılacakları, ihya edilecekleri, inşa edilecekleri burada vatandaşımızla birlikte çözmeye çalışıyoruz. Tekrar söylüyorum 2 tane ormancımızı şehit verdik. Bir sürü arkadaşımızın sahada can tehlikesi devam ediyor."