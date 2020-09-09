Yandex harita yol durumu navigasyon

Boş yere yolunuzu uzatmak hem sinirinizi bozulmasına neden olur hem de değerli zamanınızdan dakikaların tek tek çalınmasına neden olmakta. İşte bütün bu sorunların çözümün adresi Yandex harita. Peki Yandex harita nasıl kullanılır?

Yandex haritalar sokak görünümü (Street View) nasıl kullanılır?

Yandex harita sitesine girildikten sonra sitenin üst kısmında cadde panoramaları ve fotoğrafları sekmesi tıklandığında harita üzerindeki yollar mavi renkte gösterilir. Mavi renklerle gösterilen yerlerde sokak görünümünün olduğu anlamına gelmekte. Mavi renklerinin yer almadığı sokaklarda ise sokak görünüm uygulamasının yer almadığı anlaşılmakta. Haritanın hemen sağında bulunan + işareti ya da Maus tıklanma suretiyle sokak görünümlerini büyütülmekte. Aynı şekilde - işareti ile de Yandex harita üzerindeki sokaklar küçültülebilmekte. Yandex haritalar sokak görünümünün uyulamasınının Google’daki harita sokak görünüm uygulamasındaki farkı bazı alanlarda çeşitli yıllar gösterilmekte. Ayrıca Yandex haritalar sokak görünümü uygulaması ile bazı tarihi yerlerin içini panoramik bir şekilde gezebilme imkanına sahip olunmakta.

Yandex yol durumu nasıl öğrenilir?

Yandex harita yol durumu nasıl öğrenilir? Yandeks trafik yoğunluk haritası. Yandex harita haritalar kısmından haritanın üst kısmında yer alan yol durumu sekmesi tıklanılarak gidilecek bölgenin yol durumuna ilişkin detaylı bilgiye sahip olunmakta. Hangi yolların açık olduğu hangi yolların da trafik nedeniyle kapalı olduğu Yandex yol durumu uygulaması üzerinden takip edilmekte.

Yandex Navigasyon nasıl kullanılır?

Cep telefonunuzu ücretsiz bir şekilde navigasyon uygulamasını indirebilirsiniz. Yandex Navigasyon Türkiye’nin ilk gerçek zamalı trafik bilgisi veren navigasyon uygulaması olarak bilinmekte. Navigasyon uygulaması üzerinde yeşil yollar trafikte herhangi bir trafik kazası, yol çalışması gibi sıkıntı oluşturmayan yolları ifade ederken kırmızı renkle gösterilen yollar ise trafiğin yoğun olduğu yolları ifade etmekte. Sarı renkteki yollar ise trafiğin olduğunu ancak trafiğin aktığını göstermekte.

Yandex Navigasyon uygulaması ile yolunuzun üzerindeki yol çalışmalarını, trafik kazaları hakkında bilgi alıp verebilirsiniz. Yandex navigasyon uygulamasını indirmek için tıklayınız

Ayarlar kısmını tıklandığında harita türü kısmında harita ve uydu seçenekleriyle karşılaşılır. Haritayı tıklandığında tepeden kuş bakışı istenilen yeri görme imkanına sahip olunmakta.

Yandex park yerleri nasıl sorgulanır?

Yandex harita üzerinden park yerleri sorgulanabilmekte. Yandex harita üzerinden Harita Uydu Hibrit seçeneği tıklanır.

Yandex harita seçeneği üzerinden park yerleri tıklanır. Harita üzerinde aracınızı nereye park etme imkanına sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Yandex harita üzerinde yer alan … (üç notka) tıklanır. Yandex metro harita seçeneği tıklanması durumunda metro istasyonları, metro durak isimlerini görmek mümkün.