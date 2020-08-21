Yandex nedir? 2010 yılında Yandex, Rusya'daki tüm arama trafiğinin yüzde 64'ünü oluşturdu. Yandex ana sayfasına aylık ortalama 21,5 milyon kullanıcı çekildi. 2010 yazında Yandex, günde yaklaşık 100 milyon arama sorgusu işlediğini bildirdi - bunların 25,9 milyonu Moskova'da arama yapanların yaptığı aramalardı. 2010'un sonlarında yayınlanan comScore araştırmasına göre Yandex, dünyanın her yerinden aylık 53 milyondan fazla kullanıcıyı çekmiştir. Yandex Mart 2011 itibarıyla 38,3 milyon tekil ziyaretçi bildirdi.

Yandex'in hakimiyeti ve büyümesi, 2011 yılında Belarus, Ukrayna ve Kazakistan'dakiler de dahil olmak üzere 40 milyondan fazla sayıya ulaşan Rusça konuşan İnternet kullanıcıları olan RuNet için 20 yıllık gelişimlerinin bir sonucudur. Yandex, aylık 10,8 milyar sayfa görüntülemesi ve Nisan ve Mayıs 2010'da Yandex günlüklerinde bildirilen 2,8 milyar arama sonucu sayfasıyla Rusya'nın önde gelen çevrimiçi destinasyonudur. Yandex, Rusya'nın en büyük arama motoru olmasının yanı sıra, açıkça küresel bir oyuncu haline geliyor. Yandex, Boston bölgesinde bir ABD ofisi açtığında küresel büyümeye bahse girdi. Yandex, bu ofisten, Rusya'daki arama yapanlara hizmet vermek için ABD çevrimiçi ticaretini çekmeyi bekliyor.

Yandex’in özellikleri nelerdir?

Yandex, İnternet'te Yandex.com'u genişletti ve arama yapanların, başta İngilizce olmak üzere diğer Latin karakter kümelerindeki siteleri sorgulamasına izin verdi. Ayrıca Yandex.ru, arama yapanlara Ukrayna gibi kendi ülkelerindeki sonuçları görmek için küresel bir filtre uygulama fırsatı sunuyor. Tüm bunlar, Rusya'nın kendi ülkesi Yandex için sınırlarının beyönünde olduğuna işaret ediyor. Yandex.com, arama yapanların siteleri kendi dillerinde bulmalarına izin verir ve Yandex.ru'dan oldukça farklı görünür.

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