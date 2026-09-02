Üreticilerin zorlu mesaisi! Yağmur fındığı Trabzon’dan Bayburt’a taşıdı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Trabzonlu üretici Muhammet Erdoğan, yaz aylarında Araklı Köprüüstü köyündeki fındık bahçelerine geldiklerini anlattı. Aile büyüklerini ziyaret ettiklerini ve çocuklarına köy kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Ata baba toprağımız Araklı Köprüüstü köyünde fındık bahçelerimiz var. Bunları toplamak için yazları Köprüüstü köyüne geliyoruz. Yazın babamızın mezarını ziyaret ediyoruz, anamızı ziyaret ediyoruz, büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Çocuklarımızda da köy kültürünü yaşatmak için bu konulara dikkat ediyoruz" diye konuştu. Fındık hasadını ailece yaptıklarını ve bu süreci dinlenmek için de değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Fındığımız var, 500-600-800 kilo civarında topluyoruz. Eşimizle beraber tatilimizi yapıyoruz, kafamızı dinliyoruz, iş stresini atıyoruz" dedi.