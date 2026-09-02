Hiç hesapta olmayan kalite kokan O isim... Galatasaray'da harekat: 'İsveç mücevheri'

De Zerbi’nin kadro planlamasında arka sırada kalan 20 yaşındaki İsveçli yetenek için tüm şartlar zorlanıyor. "İsveç Mücevheri" için Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Lucas Bergvall yüzde yüz bizimle. Sezon öncesinde çok konuştuk, o üst düzey potansiyele sahip bir oyuncu. Sanırım kalmak istiyor ve bizim için bir sorun yok" demişti.