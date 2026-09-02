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Hiç hesapta olmayan kalite kokan O isim... Galatasaray'da harekat: 'İsveç mücevheri'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Hiç hesapta olmayan kalite kokan O isim... Galatasaray'da harekat: 'İsveç mücevheri'

Galatasaray transferde durmak bilmiyor.

#1
Foto - Hiç hesapta olmayan kalite kokan O isim... Galatasaray'da harekat: 'İsveç mücevheri'

Baskı altındaki soğukkanlılığı ve dikey pas kalitesiyle dikkat çeken Lucas Bergvall'ın transferinin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray, 'Yeni Modric' ile Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iddialı bir konuma gelebilir.

#2
Foto - Hiç hesapta olmayan kalite kokan O isim... Galatasaray'da harekat: 'İsveç mücevheri'

Galatasaray, UEFA'ya listeler bildirilmeden önce bugün içinde Tottenham'dan Lucas Bergvall'ın işini bitirmek istiyor; ancak sadece Bergvall değil, birden fazla oyuncuyla ilgili girişimler var. Bergvall sadece en popüler olanı.

#3
Foto - Hiç hesapta olmayan kalite kokan O isim... Galatasaray'da harekat: 'İsveç mücevheri'

De Zerbi’nin kadro planlamasında arka sırada kalan 20 yaşındaki İsveçli yetenek için tüm şartlar zorlanıyor. "İsveç Mücevheri" için Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Lucas Bergvall yüzde yüz bizimle. Sezon öncesinde çok konuştuk, o üst düzey potansiyele sahip bir oyuncu. Sanırım kalmak istiyor ve bizim için bir sorun yok" demişti.

#4
Foto - Hiç hesapta olmayan kalite kokan O isim... Galatasaray'da harekat: 'İsveç mücevheri'

Yaz transfer döneminde orta saha bölgesine 200 milyon Euro’dan fazla yatırım yapan Tottenham; Sandro Tonali (108 milyon Euro) ve Mateus Fernandes (99 milyon Euro) hamleleriyle kadrosunu güçlendirdi. Halihazırda Conor Gallagher’ın da arkasında kalan Bergvall, De Zerbi’nin rotasyonunda 3. tercih durumuna düşmüş vaziyette. Sürekli forma giymek isteyen genç oyuncu için Galatasaray opsiyonu ciddi bir fırsat olarak öne çıkabilir. Galatasaray, kendisini Şampiyonlar Ligi'nde sürekli forma teklifi ile ikna etmeye çalışıyor.

#5
Foto - Hiç hesapta olmayan kalite kokan O isim... Galatasaray'da harekat: 'İsveç mücevheri'

Saha farkındalığı, baskı altındaki soğukkanlılığı ve dikey pas kalitesiyle dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu, futbol otoriteleri tarafından "Yeni Modric" olarak adlandırılıyor. Orta sahada birçok pozisyonda görev yapabilen yetenekli futbolcu, sahadaki başarısının yanı sıra karizmatik görüntüsü ve sosyal medyadaki yüksek popülaritesiyle de geniş bir hayran kitlesine sahip.

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