Yandaş medyada CHP bayramı

Milletin iktidarını devirebilmek için oluşturduğu zillet ittifakına payanda olan siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarına gizli ve açıktan her türlü desteği veren Cumhuriyet Halk Partisi, kirli planlarına payanda olan medya organlarını da belediyeler üzerinden besliyor. Cumhuriyet ilanının yıldönümü bahanesiyle CHP’li belediyeler 100’ün üzerinde reklamla candaş gazetelere para akıttı.

Yandaşı ihya

Osmanlı paşası olan Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından 29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyetin 97’nci yıldönümü dolayısıyla yandaş medyaya reklam yağdıran CHP, candaş medyasını ihya etti. CHP’li belediyeler cumhuriyet bahanesiyle 7 gazeteye 113 reklam verdi. 29 Ekim’i haber değil reklam yayınlayarak geçiren gazetelerden Birgün 31 CHP ilanıyla zirvede yer aldı. Proje gazete Karar’da 21 CHP ilanı yayınlandı. Cumhuriyet gazetesinde 18, İP’çi Yeniçağ’da 17 CHP’li belediyenin reklamı çıktı.

Sözcü ve Evrensel gazetelerinde 11 ilan yayınlanırken Milli Gazete’de 4 reklam yayınlandı. CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, yandaş gazetelere İBB reklamı vermesinin yanı sıra Karar gazetesinde tam sayfa yazı yazarak ekstradan kendi reklamını yaptı.

Sözcü ve Çamuriyet şişti

CHP’nin reklamlarla şişirdiği gazeteler 29 Ekim’de rutin sayfa adedinin üzerine çıktı. Her gün 22 sayfa çıkan Sözcü gazetesi 29 Ekim’deki reklamlar sayesinde 32 sayfa yayınlandı. Cumhuriyet gazetesi ise sayfa sayısını 16’dan 24’e yükseltti.

Böyle beslediler

İşte candaş gazetelerdeki CHP’li belediyelerin reklamları:

CUMHURİYET: 7. Syf. Tarsus Bld., 10. Syf. Ataşehir Bld., 12. Syf. Odunpazarı Bld., 15. Syf. Aydın BŞB, 16. Syf. Eskişehir BŞB, 18. Syf. Kuşadası Bld., Menemen Bld., 19. Syf. Edirne Bld., Kadıköy Bld., Küçükçekmece Bld., Uzunköprü Bld., 20. Syf. Esenyurt Bld., 21. Syf. Ankara BŞB, 22. Syf. Kartal Bld., Çaycuma Bld., Nilüfer Bld., 23. Syf. Safranbolu, 24. Syf. İstanbul BŞB.

SÖZCÜ: 3. Syf. İstanbul BŞB, 8. Syf. Eskişehir BŞB , 10. Syf. Beşiktaş Bld., Efeler Bld., 12. Syf. Küçükçekmece Bld., 14. Syf. Esenyurt Bld., 15. Syf. Atakum Bld., 16. Syf. Ataşehir Bld., 17. Syf. Aydın BŞB, Kadıköy Bld., 18. Syf. Beylikdüzü Bld.

EVRENSEL: 2. Syf. Mersin BŞB, Kırşehir Bld., Balçova Bld., Fethiye Bld., 10. Syf. Çiğli Bld., Kartal Bld., 11. Syf. Beşiktaş Bld., Bornova Bld., Ataşehir Bld., 12. Syf. İstanbul BŞB, İzmir BŞB.

KARAR: 2. Syf. Bodrum Bld., İzmir BŞB , 3. Syf. Şişli Bld., 4. Syf. Adana BŞB, Sarıyer Bld., 5. Syf. Ankara BŞB, Efeler Bld., 6. Syf. Aydın BŞB, Esenyurt Bld., 7. Syf. Mersin BŞB, Muğla BŞB, 11. Syf. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tam sayfa yazı, 12. Syf. Bornova Bld., Muratpaşa Bld., 13. Syf. Fethiye Bld., Beşiktaş Bld., 14. Syf. Kadıköy Bld., Çiğli Bld, 15. Syf. Eskişehir BŞB, Kartal Bld., İstanbul BŞB.

BİRGÜN: 2. Syf. Aydın BŞB, Kadıköy Bld., Edremit Bld., Efeler Bld., 3. Syf. Şişli Bld., 4. Syf. Sarıyer Bld., 6 Syf. Ankara BŞB, Atakum Bld., 9. Syf. Eskişehir BŞB, Edirne Bld., Bodrum Bld., Fethiye Bld., 10. Syf. Ataşehir Bld., 11. Syf. İzmir BŞB, 12. Syf. Mersin BŞB, Gaziemir Bld., Çeşme Bld., Çiğli Bld., 15. Syf. Muğla BŞB, Kartal Bld., 16. Syf. Kırşehir Bld, Beşiktaş Bld, Karabağlar Bld., Konak Bld. 17. Syf. Turgutlu Bld., Muratpaşa Bld., Efes Selçuk Bld., Mudanya Bld. 18. Syf. Nilüfer Bld., 19. Syf. Menemen Bld., 20. Syf. İstanbul BŞB

YENİÇAĞ: 2. Syf. Ankara BŞB, Muğla BŞB , 3. Syf. İzmir BŞB , 4. Syf. Mersin BŞB, Adana BŞB, Beşiktaş Bld., 13. Syf. Aydın BŞB, Kadıköy Bld., Büyükçekmece Bld., Atakum Bld., 15. Syf. Bodrum Bld., Fethiye Bld., Sarıyer Bld., Bornova Bld, Kartal Bld., Çiğli Bld., 16. Syf. İstanbul BŞB.

MİLLİ GAZETE: 11. Syf. Beşiktaş Bld., Sarıyer Bld., 14. Syf. Beylikdüzü Bld., 16. Syf. İstanbul BŞB.

Tacizci okuldan istismar

Işık Okulları’ndaki cinsel istismar rezaletinin üzerini örten Laikçi Feyziye Mektepleri Vakfı ise Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine reklam vererek, “Ata’mızın ışığında Cumhuriyet’in izindeyiz” gibi manidar sözlerle M.Kemal istismarına imza attı.