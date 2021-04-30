Yandaş gazetecinin sorusu Kılıçdaroğlu'nu rezil etti

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Çin'den yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, koronavirüse karşı şehir hasteneleri ve fedakar sağlık çalışanlarıyla dünyaya örnek bir duruş sergiledi.

Zaman zaman yaşanan vaka artışları nedeniyle ülkemizde tam ve kısmi kısıtlama tedbirleri alındı.

Bu dönemde devlet millet el ele verdi. Anlık ve zorlu karar almak zorun olan hükümet destek paketleriyle toplumun tüm kesimine can suyu sağladı.

Muhalefet algı operasyonu derdinde!

Şehir hastenelerine 'yandaş müteahhitler zengin ediliyor' diyerek karşı çıkan muhalefet, koronavirüsü kendilerine malzeme ederek algı operasyonu yapmanın derdine düştü.

Ahmet Davuoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar'a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye genelinde alınan 17 günlük tam kapanma sürecinde hükümetin verdiği desteği hedef aldı. Önce herhangi bir destek açıklanmadığını öne süren CHP lideri, sonrasında çark ederek yeni paketin açıklandığını söyledi.

Hükümetin 5 milyar TL'lik destek paketi açıkladığını belirten Kılıçdaroğlu, bu rakamın az olduğunu ifade etti. Yandaş gazeteci Elif Çakır'ın "Paket ne kadar olmalıydı?" şeklindeki sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği "Öyle bir çalışmamız olmadı" cevabı sosyal medyada alay konusu oldu.

Vatandaşlar, çalışma yapmadan verilen desteği az bulan Kemal Kılıçdaroğlu'na "muhalefet yapmak için muhalefet" sözleriyle tepki gösterdi.