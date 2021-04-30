  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yandaş gazetecinin sorusu Kılıçdaroğlu'nu rezil etti
Gündem

Yandaş gazetecinin sorusu Kılıçdaroğlu'nu rezil etti

Hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında 5 milyar TL'lik destek paketi açıkladığını söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu rakamın az olduğunu ifade etti. Yandaş gazeteci Elif Çakır'ın "Paket ne kadar olmalıydı?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:30:00 - 2021-04-30 17:02:06

 yeniakit.com.tr 

Çin'den yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, koronavirüse karşı şehir hasteneleri ve fedakar sağlık çalışanlarıyla dünyaya örnek bir duruş sergiledi.

Zaman zaman yaşanan vaka artışları nedeniyle ülkemizde tam ve kısmi kısıtlama tedbirleri alındı.

Bu dönemde devlet millet el ele verdi. Anlık ve zorlu karar almak zorun olan hükümet destek paketleriyle toplumun tüm kesimine can suyu sağladı.

Muhalefet algı operasyonu derdinde!

Şehir hastenelerine 'yandaş müteahhitler zengin ediliyor' diyerek karşı çıkan muhalefet, koronavirüsü kendilerine malzeme ederek algı operasyonu yapmanın derdine düştü.

Ahmet Davuoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar'a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye genelinde alınan 17 günlük tam kapanma sürecinde hükümetin verdiği desteği hedef aldı. Önce herhangi bir destek açıklanmadığını öne süren CHP lideri, sonrasında çark ederek yeni paketin açıklandığını söyledi.

Hükümetin 5 milyar TL'lik destek paketi açıkladığını belirten Kılıçdaroğlu, bu rakamın az olduğunu ifade etti. Yandaş gazeteci Elif Çakır'ın "Paket ne kadar olmalıydı?" şeklindeki sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği "Öyle bir çalışmamız olmadı" cevabı sosyal medyada alay konusu oldu.

Vatandaşlar, çalışma yapmadan verilen desteği az bulan Kemal Kılıçdaroğlu'na "muhalefet yapmak için muhalefet" sözleriyle tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş
Avrupa

Alman Robert Koch Enstitüsü Başkanı konuştu! Salgın bakın ne zaman sona erecekmiş

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Kovid-19 salgınının 2022 yılının sonuna kadar süreceğini tahmin etti.

MSB acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyinde düzenlenen Pençe Yıldırım Harekatı'nda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!
Siyaset

Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!

Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na yakınlaşmasına karşı çıkarak “AK Parti’nin vebali büyük” diyen eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay