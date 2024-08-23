Yanardağ patlaması sebebiyle acil durum ilan edildi

İzlanda Meteoroloji Ofisi, Perşembe günü ülkenin güneybatısında bir yanardağın patladığını, ve ülkede acil durum ilan edildiğini belirtti.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, Perşembe günü ülkenin güneybatısında bir yanardağın patladığını, sıcak lav ve duman püskürttüğünü ve bu sebeple ülkede acil durum ilan edildiğini belirtti.

Bilim insanları, Reykjanes yarımadasının onlarca yıl hatta yüzyıllar boyunca tekrarlayan patlamalarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı. 2021'den bu yana, 800 yıldır uykuda olan jeolojik sistemlerin yeniden faaliyete geçmesinin ardından yarımadada dokuz patlama meydana geldi.

Svartsengi jeotermal enerji santrali, Blue Lagoon "açık hava spa'sı" ve Grindavik kasabası da dahil olmak üzere kritik yapılardan lavları uzak tutmak için bariyerler inşa edildi.

Reykjavik'in Keflavik Havaalanı web sayfasında yaptığı bir açıklamada uçuşların etkilenmediğini belirtti.

İzlanda'nın önemli balıkçı limanlarından birine ve yaklaşık 4.000 kişiye ev sahipliği yapan Grindavik, geçen yılın sonlarından bu yana ilk kez tahliye edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO