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Dünya Yanardağ 6. kez patladı: Volkanik hareketlilik sürüyor!
Dünya

Yanardağ 6. kez patladı: Volkanik hareketlilik sürüyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-23 22:28:00 -
Yanardağ 6. kez patladı: Volkanik hareketlilik sürüyor!

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda Aralık ayından bu yana 6. kez yanardağ patlaması meydana geldi.

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağ Aralık ayından bu yana 6. kez kül ve lav püskürttü. İzlanda Meteoroloji Ofisi’ne (IMO) göre yerel saatle 21.26’da meydana gelen patlama nedeniyle küçük çaplı sarsıntılar yaşandı. IMO, 22.37’de 4.0 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yanardağdan püsküren lavlar gece gökyüzünü aydınlatırken yarımadadaki Grindavik kasabası, patlamanın ardından tahliye edildi. Patlama sonrası İzlanda'daki uçuşların normal şekilde devam ettiği belirtildi.

VOLKANİK HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Ülkenin Reykjanes Yarımadası’ndaki 2 yanardağda 18 Aralık 2023 ve 14 Ocak tarihlerinde patlama meydana gelmişti. Grindavik kasabasında yaşayan yaklaşık 4 bin kişi Aralık ayında meydana gelen patlama öncesinde tedbir amaçlı Kasım ayında tahliye edilmiş, kasaba sakinlerinin küçük bir kısmı bölgeye geri dönmüştü.

İzlanda'daki volkan lav püskürtmeye devam ediyor!
İzlanda'daki volkan lav püskürtmeye devam ediyor!

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