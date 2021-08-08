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Yanan ağaç üzerlerine devrildi! Orman işçileri hastaneye kaldırıldı
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Gündem

Yanan ağaç üzerlerine devrildi! Orman işçileri hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangınıyla mücadele sırasında yaralanan 2 orman işçisi, hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 23:46:00 -
Yanan ağaç üzerlerine devrildi! Orman işçileri hastaneye kaldırıldı

Şenyayla Mahallesi Kurtalan mevkisinde çıkan orman yangınlarını sürdürmeye çalışan orman işçileri Selim Korkmaz ve Hakan Tutuş'un üzerine yanan ağaçlardan biri devrildi.

İhbar üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Yaralı orman işçilerine ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İşçilerden biri sarp ve kayalık bölgeden sedyeyle taşındığı askeri helikopterle, diğer işçi ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Orman işçilerinin kurtarılma anlarını bölgedeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Öte yandan Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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