Yan yatarak uyumak beyni temizliyor

ABD'de bulunan Stony Brook Üniversitesi'nde uyuma şekli üzerine yapılan araştırmalar "yan yatarak uyumanın" beynin temizlenmesini sağladığı ortaya çıkardı.

Yan yatma pozisyonda sırt üstü veya yüz üstü uyuma şekline göre daha fazla lenf sistemine yardımcı olduğu, bunun da beyinde istenmeyenlerin kimyasalların birikmesine engel olarak Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini azalttığı belirtildi.

Yan yatarak uyumak

Sağ beyin yarım küresinin uyarılması, parasempatik sinir sistemimizin faaliyetlerini artırmasına, kalp hızının yavaşlamasına, tansiyonun düşmesine ve mide-bağırsak faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olur. Dolayısıyla kalp daha az yorulur, uykuya dalmak daha kolaylaşır. Bu da dinlenmenin daha iyi olmasına olanak sağlar.

Uyku pozisyonuna göre kişilik analizi

Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında bir çok şey söylüyor olabilir. Uzmanlara göre, uyku pozisyonu insanların kişiliklerini yansıtıyor. Uyku Bilim Merkezi profesörü Chris Idzikowski insanlar arasındaki yaygın uyku pozisyonunu analiz etti ve uyku pozisyonlarının sadece insan sağlığını etkilemekle kalmadığını aynı zamanda insanların kişilik özellikleriyle de ilişkili olduğunu belirtti.

İşte o sonuçlar...

Sağ tarafa dönüp uyumayı seven tip misiniz?



Bu uyku pozisyonu, özellikle omurganız, sağlığınız için idealdir. Tek dezavantajı, bu pozisyonda daha kolay horlayacak olmanızdır. Cenin şeklinde uyuyanlar için uzmanların tavsiyesi sağa doğru bükülerek uyumaktır. Reflüsü olanlar için uygun değildir.

Yan dönüp uyumayı seven tip misiniz?

Yan yatarak uyuyan kişiler kollarında veya bacaklarında rahatsızlık hissedebilirler. Sonuçta, her zaman vücudun bir tarafına uzanırlar. Yan tarafınıza bükülerek aldığınız uyku pozisyonudur. 1000 kişi üzerinde yapılan ankette %41 oranla en yaygın olan uyuma şeklidir.

Sola dönüp uyumayı seven tip misiniz?

Sola bükülerek uyumak bazı sağlık problemlerine yol açabilir özellikle yaşamsal organlar olan akciğer, mide ya da karaciğerde. Bu yüzden cenin şeklinde uyuyanlar için uzmanların tavsiyesi sağa doğru bükülerek uyumaktır.

Kütük pozisyonda uyumayı seven tip misiniz?

Her iki kolun da aşağı doğru pozisyon aldığı yan uyuma şeklidir. bu pozisyonda uyumayı tercih eden insanların dışa dönük ve uysal olduğu saptanmıştır. Bu insanların en zayıf noktaları herkese çok kolay güvenmeleridir.

Uyku apnesi nedir?

Uyku apnesi, uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanabilir. Uyku apnesi sendromunda, uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabilir. Bu boğulma anında kandaki oksijen seviyesi düşerek, beynin uyanmasını sağlar. Beyin solunum fonksiyonlarının durduğunu haber vermek için vücudu uyandırır.