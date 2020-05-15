Yalova’da berberlere sıkı denetim

Yalova’da hizmet vermeye başlayan berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında şok denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, belirlenen hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı mercek altına alınıyor.

Yalova Berberler ve Kuaförler Odası’na bağlı 247 işletme sıkı şekilde denetleniyor. Korona Virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen şartlara uygun olarak çalışması gereken berberlerin bu kurallara uyup uymadığı oluşturulan ekipler tarafından bilgi verilmeden denetime tabi tutuluyor. Konuyla ilgi bilgi veren Yalova Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şenol Ulutürk, “Berber, kuaför ve güzellik salonlarımız verilen iznin ardından yeniden hizmet vermeye başladılar. Biz hatta ülkeye örnek olarak çalışmalara başlanmadan tüm esnafımıza Korona testi gerçekleştirerek vatandaşlarımıza daha hijyenik bir hizmet sunmak için adım attık. Odamıza bağlı 247 esnafımız var. Bu esnaflarımızın Yalova Valiliği tarafından belirlenen ve duyurulan kurallara uyup uymadıklarını denetlemek adına da Odamız, Yalova Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler berberlerde şok denetimler gerçekleştiriyorlar. Bu denetimlerde üyelerimizin belirlenen tüm hijyen kurallarına harfiyen uyduklarını görmekten de son derece mutlu oldum” dedi.

Yalova Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şenol Ulutürk bundan sonraki süreçte de periyodik olarak denetimlerin süreceğini belirtti.