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Yalova'da av sezonu ve balıkçı barınağı açılışı

Armutlu ilçesinde yapımı tamamlanan balıkçı barınağı, av sezonu açılış töreniyle hizmete girdi- AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş:- "65 milyon liralık bir yatırımla, Güney Marmara'nın en büyük balıkçı limanı burası"

31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:07
Yalova'da av sezonu ve balıkçı barınağı açılışı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde yapımı tamamlanan balıkçı barınağının hizmete girmesi ve yeni av sezonunun başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kapaklı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende konuşan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, barınağın balıkçıların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Barınakla ilgili bilgi veren Büyükgümüş, "65 milyon liralık bir yatırımla, Güney Marmara'nın en büyük balıkçı limanı burası. Aynı zamanda tek niteliği bu değil, ana mendireğinde kullanılan teknolojiyle çift taraflı yanaşma imkanı vermesi hasebiyle de Türkiye’de örnek ilk uygulanan teknoloji. Kapaklı’ya, Armutlu’ya, Yalova’ya ve tüm bölgemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Armutlu Kaymakamı Abdulselam Öztürk de av sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Balıkçılara hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulunan Öztürk, "İnşallah çıkmış olduğunuz bu avlarda her zaman dolu gelirsiniz." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise Yalova'nın, Marmara Denizi'nin güneyinde 125 kilometrelik kıyı şeridiyle önemli bir denizsel üretim alanına sahip olduğunu anlattı.

Kapaklı Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Elgül, köylerine kazandırılan balıkçı barınağı için emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra protokol üyeleri, Kapaklı Balıkçı Barınağı'nı gezerek balıkçılara yeni sezon için "Bol kazançlar." dileklerini iletti.

Törende, Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:07
  1. balık avı
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