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Eğitim Yalova liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Yalova liseleri kontenjanları
Eğitim

Yalova liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Yalova liseleri kontenjanları

LGS sınavına girecek öğrenciler tarafından, Fen, Anadolu, Meslek liselerinin taban puanları ve kontenjanları yoğun ilgi görüyor. Her lisenin farklı taban puanları ve kontenjanı bulunduğundan dolayı her öğrenci oturduğu ildeki liselerin taban puanı ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, 2021 Yalova liseleri taban puanları ve kontenjan sayıları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-16 19:11:00 - 2021-04-16 19:16:20
Yalova liseleri taban puanı 2021 yüzdelik dilimleri | Yalova liseleri kontenjanları

Nisan ayının sonuna gelmemizle beraber LGS sınavının heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. MEB sınav başvurularının 5 ve 14 Nisan tarihleri arasından gerçekleşeceğini bildirdi. LGS sınavıysa 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bunun üzerine liseye gitmek için, lise taban puanları ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detaylar…

Yalova liseleri taban puanı 2021, Yalova liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 

Yalova liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?

Yalova liseleri taban puanı ve yüzdelikleri için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

LGS sınavında sorular nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavına ilişkin konuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın içeriğine ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bakan Selçuk, geçen sene salgına hazırlıksız yakalanıldığı için öğrencileri sınavın sadece birinci döneminden sorumlu tuttuklarını, ikinci dönemden soru sormadıklarını hatırlatarak, "Ama bu sene diyoruz ki 'Biz hazırız. Size 5 ayrı kaynak sunuyoruz. O yüzden de bu sınava rahat hazırlanabilirsiniz.' diyoruz. Bu sınavda müfredatın tamamından sorumlusunuz. Dil bilgisi sorularının olmayacağını söylüyoruz. Soruların uzunluğuyla ilgili çok uzun paragraf sorularının daha kısaldığını göreceksiniz. Yani biz bir soruda geçen kelimeleri sayarız. Soruların güçlük endekslerine göre karar veriliyor. Bu sınav sadece dil bilgisi açısından farklı, belki soruların uzunluğu açısından kısmi olarak daha kısa sorular olacak şeklinde bir farklılığı var." diye konuştu.

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