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Gündem Yalnız yaşıyordu! Polis, dehşete düşüren manzarayla karşılaştı
Gündem

Yalnız yaşıyordu! Polis, dehşete düşüren manzarayla karşılaştı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yalnız yaşayan Nebahat Er (35), evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede Er'in boğazında kesik olduğu belirlendi. Nebahat Er'in bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 07:25:00 -
Yalnız yaşıyordu! Polis, dehşete düşüren manzarayla karşılaştı

Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi, Hamit Kaplan Caddesi Bahar Sokak'ta bir apartman dairesinde oturan Nebahat Er'den haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

Boğazındaki kesik nedeniyle hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde oturma odasında Nebahat Er'in cesediyle karşılaştı. Nebahat Er'in boğazındaki kesik nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenirken, bıçak da bulundu.

Nebahat Er'in cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nebahat Er'in bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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