Yalçın Topçu: Bir gün gelecek; dilde, fikirde, işte bir olacağız

Topçu Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) evsahipliğinde, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ve Ankara Hacı Bayram Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Doğumunun 125. yılında Özbek Çağdaş Romancılığının Kurucusu Abdullah Kadiri” konferansına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun yanı sıra Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhadjayev, Tacikistan’ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren, çok sayıda akademisyen, edebiyat camiası temsilcileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

“Bir gün gelecek; dilde, fikirde, işte bir olacağız”

Konuşmasında etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, milletler arasındaki ilişkilerin sihirli anahtarının kültürel faaliyetler olduğunu söyledi. Türk cumhuriyetlerini “aynı ananın, aynı babanın farklı beşiklerde büyüyen evlatları” olarak tanımlayan Topçu, “Birbirimizi tanımanın,kardeş olduğumuzu tekrar hatırlamanın yolu beraber siyaset, ticaret yapmak ve beraber kültürel ve sosyal ilişkilerde bulunmaktır, bunun da sihirli anahtarı kültürel ilişkilerdir. Atamız İsmail Gaspıralı’nın da dediği gibi, bir gün gelecek; dilde, fikirde, işte bir olacağız. Özbekistan’ın Hive şehrinin 2020’de Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilecek olması gelişmekte olan Türk-Dünyası ile Özbekistan-Türkiye ilişkilerine büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Abdullah Kadiri millet bilinci oluşturdu”

“Türk Dünyası’nın önemli evladı romancı Abdullah Kadiri döneminde önemli çalışmalar yapmış ve yazdığı ‘Ötgen Günler” gibi eserleriyle millet bilinci oluşturduğu için Sovyet hakimiyeti tarafından takibe alınmış ve önce eserleri yasaklanmış, sonra hapse atılmış, eserleri dilden dile yayılmaya devam eden Kadiri kurşuna dizilerek şehit edilmiştir. Rabbim eserleri Shakespeare’nin eserleriyle özdeşleştirilen Türk Dünyasının değerli yazarı Abdullah Kadiri’ye rahmet eylesin.”