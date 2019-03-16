0553 313 94 23

Yalçın Topçu: Bir gün gelecek; dilde, fikirde, işte bir olacağız

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda düzenlenen Abdullah Kadiri konferansına katıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:47
Yalçın Topçu: Bir gün gelecek; dilde, fikirde, işte bir olacağız

Topçu Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) evsahipliğinde, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ve Ankara Hacı Bayram Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Doğumunun 125. yılında Özbek Çağdaş Romancılığının Kurucusu Abdullah Kadiri” konferansına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun yanı sıra Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhadjayev, Tacikistan’ın Ankara Büyükelçisi Mahmadali Rajabiyon, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren, çok sayıda akademisyen, edebiyat camiası temsilcileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

“Bir gün gelecek; dilde, fikirde, işte bir olacağız”

Konuşmasında etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, milletler arasındaki ilişkilerin sihirli anahtarının kültürel faaliyetler olduğunu söyledi. Türk cumhuriyetlerini “aynı ananın, aynı babanın farklı beşiklerde büyüyen evlatları” olarak tanımlayan Topçu, “Birbirimizi tanımanın,kardeş olduğumuzu tekrar hatırlamanın yolu beraber siyaset, ticaret yapmak ve beraber kültürel ve sosyal ilişkilerde bulunmaktır, bunun da sihirli anahtarı kültürel ilişkilerdir. Atamız İsmail Gaspıralı’nın da dediği gibi, bir gün gelecek; dilde, fikirde, işte bir olacağız. Özbekistan’ın Hive şehrinin 2020’de Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilecek olması gelişmekte olan Türk-Dünyası ile Özbekistan-Türkiye ilişkilerine büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Abdullah Kadiri millet bilinci oluşturdu”

Türk Dünyası’nın önemli evladı romancı Abdullah Kadiri döneminde önemli çalışmalar yapmış ve yazdığı ‘Ötgen Günler” gibi eserleriyle millet bilinci oluşturduğu için Sovyet hakimiyeti tarafından takibe alınmış ve önce eserleri yasaklanmış, sonra hapse atılmış, eserleri dilden dile yayılmaya devam eden Kadiri kurşuna dizilerek şehit edilmiştir. Rabbim eserleri Shakespeare’nin eserleriyle özdeşleştirilen Türk Dünyasının değerli yazarı Abdullah Kadiri’ye rahmet eylesin.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:47
  1. Ankara
  2. Abdullah Kadiri
  3. Abror Zufarov
  4. Aşık Zeki Erdali
  5. Yalçın Topçu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBB üyeleri Göbeklitepe'yi ziyaret etti
    1. TBB üyeleri Göbeklitepe'yi ziyaret etti
    2. "104 yıl önceki işgalci ruhu..
    3. Diyarbakır’da bahçe duvarı çöktü, 3..
    4. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası..
    5. Elektrik kablosuna takılan martı 7..
    6. Potada İstanbul Üniversitesi küme düştü
    7. Bakan Varank: İstihdamı, üretimi var..
    8. Ego ve kibir tavan yaptı! ‘Herkes..
    9. Efkan Ala:Bilecik son 15 yılda 6 kat..
    10. Kuzey Marmara Otoyolu..
    11. Terör saldırısında 3 yaşında şehit oldu
    12. Dünkü katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı..
    13. Yarın Ankara'da kar yağacak mı? Ankara..
    14. Gaziantep'te millet kıraathanesi açılışı
    15. Yeni Zelanda'daki terör saldırısına..
    16. "Türkiye’nin en güzel sucuğu..
    17. "Bay Kemal eğer sen Müslümansan,..
    18. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    19. Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman saat..
    20. 300 gündür direnen köylülere müjdeli..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler