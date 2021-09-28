Yalanın Sözcü’sü yasakçının daniskası

Yavuz Selim İstanbul

Her türlü ahlaksızlığa imza atıp, yalan ve iftira haberciliğini ilke edinen fondaş medyanın kirli zihniyeti bir kez daha ifşa oldu. Seçilmiş iktidara, milletin seçimle işbaşına getirdiği ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, seçmenlere, yerli ve milli medyaya karşı yalanın bin bir türlüsünü yazıp çizen malum medya, iftiralarına yaptırım uygulanınca mağdur rolüne bürünüyor. FETÖ soruşturması sebebiyle yurt dışına kaçıp, hakkındaki yakalama kararı kalkmasına rağmen ülkeye dönmeyen Burak Akbay’ın sahibi olduğu Sözcü gazetesi, kirli gazeteciliğin başını çekiyor. Dünkü (27 Eylül) nüshasında “Keyfi cezalarla Sözcü’yü susturmaya çalışıyorlar” üst başlığıyla çıkan Sözcü, Basın İlan Kurumu’ndan aldığı cezadan dert yandı. Haberde, “ilan keserek muhaliflere sopa gösteriyorlar” yorumu yapıldı.

Sözcü: Akit'e ilan kesme cezası verin

Yalan ve iftira haberciliği dolayısıyla Basın İlan Kurumu’ndan (BİK) ilan kesinti cezası yiyen Sözcü, manşetten “muhalif basın susturuluyor” algısı üretirken, millet lehine haber yapan yerli ve milli medyanın sesini kısabilmek için bizzat kendileri BİK’e başvurmuştu. 2015’te Sözcü’nün kural tanımaz yalan haberine karşılık verdiğimiz yazı dolayısıyla Akit’i Basın İlan Kurumu’na şikayet edip, gazetemize resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulatmıştı.

Cumhurbaşkanı asıyor, kesiyormuş!

Sözcü’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili 23 Aralık 2014 tarihli “Kendisi gibi düşünmeyenleri asıyor, kesiyor” başlıklı yalan haberine tepki olarak 24 Aralık 2014’te Akit’in Arşiv sayfasında yer verilen “Çüşş! Yavaş gel Sözcü” başlıklı yazı için Sözcü BİK’e şikayette bulundu. BİK ise, şimdi cezaevinde olan bir FETÖ’cünün de oyu ile Sözcü’nün bu tuhaf talebini kabul ederek Akit’e 26 Nisan 2014’te 1 günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası uyguladı. BİK’in 52207902-2/2-1307-5394 sayılı kararına istinaden gazetemizin resmi ilanının kesilmesi işlemi Nisan/2016 ayına ait kontenjan ve dağıtım tablolarında uygulandı.

Mahkeme zorbalığı onadı

Akit’in itiraz için başvurduğu Kamu Denetçiliği Kurumu 26 Ağustos 2015’te “yetkisizlik” nedeniyle dosyayı iade etti.



Akit’in bu hukuksuzluğu taşıdığı yargıdan da şok karar çıktı. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 9 Şubat 2016 tarihli kararında Akit’i haksız bulup Sözcü’nün ilan kestirme zorbalığına onay verdi. Hakim Nesime İste’nin 2015/69 Esas, 2016/2 no’lu kararında “Dava konusu yayın incelendiğinde, Basın İlan Kurumu tarafından verilen kararın yerinde ve mevzuata uygun bulunduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kimin özgürlüğü kısıtlanıyor?

Akit’in tek gelir kaynağı olan ilan ve reklamlara kesinti uygulatan Sözcü’nün, kendi ilanı kesilince “basını susturmaya çalışıyorlar” manşeti atmasına tepki gösteren Yazı İşleri Müdürümüz ve hukukçu yazarımız Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi: “AK Parti güya iktidarda. Güya AK Parti öyle bir iktidar kurmuş ki, ülkeyi diktatörlüğe götürmüş. Ve bu diktatörlük yönetiminde, Akit de sözüm ona iktidarın yandaşı olmakla suçlanıyor. Peki gerçek böyle mi? Akit gazetesi, Sözcü’nün defalarca hakaret içerikli sataşmalarına rağmen, bugüne kadar o gazeteden şikayetçi olmadı. Akit, basın özgürlüğüne saygısını gösterdi. Ama, Sözcü gazetesi, Akit’ten defalarca şikayetçi oldu. Basın özgürlüğüne saygısı olmadığını ispatladı. Haksızlıklara uğradığını ileri süren Sözcü, nasıl olabiliyorsa, iki satırlık eleştiri yüzünden, iktidarın yandaşı olmakla suçladığı Akit’i şikayet etti.”





Şikayet sonucunda Akit’in ilanının kesildiğine vurgu yapan Karahasanoğlu, “Cumhurbaşkanı’nın iki dudağı arasında yönetildiğini iddia ettikleri Basın İlan Kurumu, Sözcü’nün şikayeti ile Akit’e resmi ilan kesme cezası verdi. İlan hakkımız, Sözcü yüzünden kesildi. Cezayı mahkemeye götürmek zorunda kaldık. Şimdi söyler misiniz, kim korunup kollanıyor, Sözcü mü, Akit mi? Kim ceza alıyor? Sözcü mü, Akit mi? Kimin basın özgürlüğü kısıtlanıyor, Sözcü’nün mü, Akit’in mi?” sözlerini sarf etti.