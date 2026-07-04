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Ekonomi
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Akaryakıta yine zam geliyor! Tarih verildi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akaryakıta yine zam geliyor! Tarih verildi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası akaryakıta yeni bir zam göründü. 7 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde fiyat artışı olacak.

#1
Foto - Akaryakıta yine zam geliyor! Tarih verildi

Petrol fiyatları ile döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

#2
Foto - Akaryakıta yine zam geliyor! Tarih verildi

Brent petrolün varil fiyatı, İran-İsrail gerilimine ilişkin haber akışının ardından 70 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak petrolde yeniden başlayan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Akaryakıta yine zam geliyor! Tarih verildi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 8 Temmuz Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte pompaya yansıyan fiyatların önemli ölçüde artacağı öngörülüyor.

#4
Foto - Akaryakıta yine zam geliyor! Tarih verildi

Zam sonrası motorinin litre fiyatının batı illerinde yaklaşık 65-66 lira, doğu illerinde ise 67-68 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor. İl bazında fiyatlar dağıtım şirketleri, nakliye maliyetleri ve vergisel farklılıklar nedeniyle değişiklik gösterebiliyor.

#5
Foto - Akaryakıta yine zam geliyor! Tarih verildi

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak belirlenirken, uluslararası piyasalarda petrolde yaşanan yükselişin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişikliklerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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