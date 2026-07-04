Akaryakıta yine zam geliyor! Tarih verildi
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası akaryakıta yeni bir zam göründü. 7 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde fiyat artışı olacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası akaryakıta yeni bir zam göründü. 7 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde fiyat artışı olacak.
Petrol fiyatları ile döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı, İran-İsrail gerilimine ilişkin haber akışının ardından 70 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak petrolde yeniden başlayan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya hazırlanıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 8 Temmuz Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte pompaya yansıyan fiyatların önemli ölçüde artacağı öngörülüyor.
Zam sonrası motorinin litre fiyatının batı illerinde yaklaşık 65-66 lira, doğu illerinde ise 67-68 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor. İl bazında fiyatlar dağıtım şirketleri, nakliye maliyetleri ve vergisel farklılıklar nedeniyle değişiklik gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak belirlenirken, uluslararası piyasalarda petrolde yaşanan yükselişin devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişikliklerinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
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