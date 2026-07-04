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İstanbul'u süper hücre vurmuştu! Yağışlar ne kadar sürecek?

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İstanbul'u süper hücre vurmuştu! Yağışlar ne kadar sürecek?

İstanbul Valiliği ve AKOM'dan süper hücre uyarıları arka arka gelirken, İstanbul'un bazı ilçelerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

#1
Foto - İstanbul'u süper hücre vurmuştu! Yağışlar ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde kısa süreli etkisini gösteren kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi ve Kağıthane ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

#2
Foto - İstanbul'u süper hücre vurmuştu! Yağışlar ne kadar sürecek?

Şişli, Sultangazi, Kağıthane ve Beşiktaş'ta kuvvetli yağışın etkisiyle yollar göle döndü, bazı alt geçitleri su bastı. Zincirlikuyu'daki alt geçitte yaşanan su taşkınında bazı araçlar mahsur kaldı.

#3
Foto - İstanbul'u süper hücre vurmuştu! Yağışlar ne kadar sürecek?

Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde esnaf yolda biriken suyu rögar kapaklarını kaldırarak tahliye etmeye çalıştı. Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde de rögardan taşan sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Mecidiyeköy Meydanı'nda araçlar tekerleklerine kadar ulaşan su içerisinde ilerlemek zorunda kaldı. Yağmurun ve taşan rögarın etkisiyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte zorlandı.

#4
Foto - İstanbul'u süper hücre vurmuştu! Yağışlar ne kadar sürecek?

Fulya Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü suyla dolan yolda aracını kurtarmaya çalıştı. Yayla Mahallesi'nde de bir motosiklet suya kapılarak metrelerce sürüklendi. Akar Caddesi'nde istinat duvarından yoğun şekilde yola dökülen su dikkati çekti. Sultangazi'de de yollarda biriken sular kaldırım boyunu aştı, bazı araçların tekerlekleri su altında kaldı.

#5
Foto - İstanbul'u süper hücre vurmuştu! Yağışlar ne kadar sürecek?

Fatih Kapalı Çarşı'nın bir bölümünde de yağmur suyu birikintisi oluştu, esnaflar suyun dükkanlarına girmemesi için çaba sarf etti. Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış aralıklarla etkili oldu. Çekmeköy'de tıkanan rögarı bir vatandaş, sopa yardımıyla açmaya çalıştı.

#6
Foto - İstanbul'u süper hücre vurmuştu! Yağışlar ne kadar sürecek?

SÜPER HÜCRELİ FIRTINA BULUTLARI Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Bu yapılara mezosiklon adı verilir. Soğuk hava ise aşağı yönlü hava akımını meydana getirir. Hortumlar genellikle mezosiklonların içinde oluşur. Ancak bu her mezosiklonun hortum oluşturacağı anlamına gelmez. Zaman zaman tehlikeli sonuçları olabilen bu fırtınalar hortumlara, golf topu büyüklüğünde dolu yağışlarına, aşağı yönlü hava patlamalarına ya da şiddetli yağmurlara neden olabilir.

#7
Foto - İstanbul'u süper hücre vurmuştu! Yağışlar ne kadar sürecek?

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ Yağışa hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yolda ilerlerken, hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarında ve dükkan tenteleri altında beklemeyi tercih etti. Kuvvetli yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu. Yağışların akşam 20.00'ye kadar devam edeceği bildirildi.

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