Çin tehdidine karşı önlem: Japonya’daki ABD birliklerine Demir Kubbe

Japonya’da ileri hatta konuşlandırılan ABD Deniz Piyadeleri, Batı Pasifik’te Çin ile yaşanabilecek olası bir çatışmada karşılaşılabilecek seyir füzesi ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı koymak amacıyla hava savunma sistemleri teslim aldı.

USNI News’in haberine göre III. Deniz Sefer Gücü (MEF) bünyesinde MRIC sisteminin hizmete alınmasına ilişkin yayımlanan basın bülteninde, “Orta Menzilli Önleme Kabiliyeti (MRIC) sistemi, mobil hava savunmasında belirleyici bir rekabet avantajı sağlayarak ihtiyaç duyulan her yerde hızlı koruma sunuyor.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu duyuru, denizaşırı bölgelerde konuşlu tek MEF olan III. Deniz Sefer Gücü’ne bağlı Deniz Piyadelerinin, Washington ile bölgesel ortaklarının deniz taarruz kabiliyetleri ve yeni savunma sistemlerini entegre ettiği çok uluslu Valiant Shield tatbikatı kapsamında Guam’da MRIC’in kurulum denemelerini yürüttüğü dönemde yapıldı. Tatbikat sırasında ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Samuel Paparo da, Amerikan ve müttefik savunma yatırımlarını kapsayan “ikinci ada zinciri” boyunca gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Guam’daki MRIC konuşlandırmasını yerinde inceledi.

III. MEF Komutanı Korgeneral Roger Turner ise basın bülteninde yaptığı açıklamada, “MRIC ile savunma yeteneklerimizi artırarak müttefiklerimiz ve ortaklarımızla omuz omuza durma gücümüzü pekiştiriyoruz. Bu teknolojik ilerlemeler sayesinde, III. MEF’in kriz anlarında göreve hazır olduğunu ve çağrıya cevap verebileceğini onlara göstermek istiyoruz.” dedi.

USNI News’e göre MRIC, Deniz Piyadeleri’nin Soğuk Savaş’tan bu yana sahip olduğu en uzun menzilli hava savunma sistemi olma özelliğini taşıyor. Sistem başlangıçta, Deniz Piyadelerini Pasifik’te Çin’e karşı olası bir savaşa hazırlamayı ve donatmayı amaçlayan kapsamlı bir inisiyatif olan “Kuvvet Tasarımı” kapsamında tedarik edilmişti.

Deniz Piyadeleri, 1990’larda önceki orta menzilli hava savunma sistemini emekliye ayırdıktan sonra, bugüne kadar Stinger omuzdan atılan hava savunma sistemlerine güveniyordu. Ancak Çin’den gelen yeni hava ve füze tehditleri, daha yetenekli bir sisteme olan ihtiyacı doğurdu. 2023 yılında Deniz Piyadeleri, İsrail’e yönelik yoğun roket ve füze saldırılarına karşı yıllarca başarıyla kullanılan İsrail yapımı Demir Kubbe (Iron Dome) sistemini seçti.

Geçtiğimiz yıl güncellenen Kuvvet Tasarımı planına göre ordu, 2028 yılına kadar 3 MRIC bataryasını tam donanımlı hale getirmeyi planlıyor. Her biri 20 önleyici füze taşıyan römorklar aracılığıyla konuşlandırılan bu füzeler, 3 ila 70 kilometre (2-43 mil) uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor. Ordu, bu sistemlerin normal şartlarda düşman hava ve füze tehditlerine karşı savunmasız kalacak olan “kritik varlıkları” koruyacağını belirtiyor. Okinawa merkezli III. MEF, Japon adasını vurabilecek kapasitedeki çok sayıda Çin hava üssü ve füze bataryasının menzili içinde yer alıyor.

Habere göre ordu liderleri, olası bir çatışmada Çin’in hareketlerini tespit etmek ve engellemek için stratejik adalar boyunca konuşlandırılmış gelişmiş sensörleri ve gemisavar füzelerini işleten Deniz Piyadeleri istiyor. MRIC, bu kuvvetleri korumayı amaçlayan çeşitli hava tehditlerini kapsamak üzere Kuvvet Tasarımı kapsamında tedarik edilen birkaç hava savunma ve radar sisteminden sadece biri.