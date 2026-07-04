7 Milyar nerede Ahbap?

Buğra Kardan İstanbul

Karşılıksız çek düzenlemekten 70 milyon lira adli para cezasına çarptırılan Ahbap Derneği Genel Başkanı Haluk Levent’in bir skandalı daha ifşa oldu. Levent’in deprem yardım paralarını buharlaştırdığı ortaya çıktı. Yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2 bin 50 çadırı 6 Şubat depremlerinin ilk günlerinde işçilik ve hammadde maliyetine Ahbap Derneği’nin kullanımına sunan Kızılay’ı hedef tahtasına oturtmaktan çekinmeyen şarkıcı Levent’in kripto para piyasalarında batırdığı 7 milyar liranın hesabını vermekten kaçınması ise dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan Levent, kem küm etti. “Belgelerle konuşacağım” deyip zaman kazanmaya çalıştı. Ahbap Derneği’nin Genel Başkanlığı’nı da bırakacağını ifade etti.

DEPREM İSTİSMARCISI ÇIKTI

Levent, kayıp paralarla ilgili tatmin edici bir açıklama yapmazken geriye CHP ve medyası tarafından Kızılay’a atılan iftiralar kaldı. 6 Şubat depremlerinde başarılı bir imtihan veren, afet illerine yardım yağdıran, Ahbap Derneği’nin çadır talebini de geri çevirmeyen kurumu karalamaya dönük haberler hafızalardan sökülüp atılamadı. Deprem bölgesinde 337 bin 727 çadır dağıtan Kızılay’ı itibarsızlaştıranların başında Cumhuriyet bulunuyordu. CHP’den nemalanan gazete tarafından 27 Şubat 2023’te “Cihatçıya var, vatandaşa yok”; 1 Mart 2023’te “Kızılaya bağış yandaşa maaş oldu”; 9 Mart 2023’te “Çadır satan, AKP’nin arka bahçesine çevrilen Kızılay’da yeni skandal... Battaniye parası nerede” manşetleri atılmıştı. FETÖ firarisi Burak Akbay’ın sahibi olduğu Sözcü, 28 Mart 2023’te “Kızılay işi ticarete dökmüş”; 3 Mart 2023’te “12 koltuklu başkan” manşetleriyle çıkmıştı. GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun fonladığı Karar, 22 Şubat 2023’te “Çadır depremi”; 27 Şubat 2023’te “Kızılay’ımız enkaz altında” başlıklı haberleri kaleme almıştı. CHP’lilerin ve fondaşların Kızılay’a yönelik karalama kampanyaları kan bağışlarında dahi gerilemeye neden olmuştu. Bu kirli kampanyalar belleklerde tazeliğini koruyadursun Haluk Levent’in 7 milyar lirayı buharlaştırmasının ardından kamuoyundan “Asırlık kurumu bu adam için mi itibarsızlaştırdınız” sorusu geldi.

HESABINI VERMEK ZORUNDA

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Avukat Hasan İlter, şunları söyledi: “Haluk Levent’in Ahbap Derneği Genel Başkanı olarak 7 milyar lira deprem yardımının nereye gittiğini ifade edemediğini görüyoruz. ‘7 milyar liraya ne oldu’ sorusunu sormaktan kendimizi alamıyoruz. Haluk şeffaf olmalı, lafı dolandırmamalıdır. 7 milyar liranın hesabını vermemesi durumunda hakkında dolandırıcılıktan dava açılır. Karşılıksız çekten sabıkası bulunmaktadır. Daha büyük sıkıntıya girer. Derneği bırakmakla kurtulamaz. Ünlü birinin böyle bir hâlde olması üzücü. Bunun peşine takılıp da güzide kurumumuz Kızılay’ı hedef alan CHP taifesinin hâli ise acıklı. Levent’in ‘Kızılay’dan çadır satın aldım’ lafına bakarak bu nadide kurumumuzu yıpratmaya yönelen bu taifenin şu anda aldığı şekli şemali merak etmemek elde değil. 6 Şubat depremlerinde afet illerine yardım yapan Kızılay’ı kötülemek için uğraşan CHP militanlarını ve yalan yanlış haberler yayınlayan fondaşları unutmak mümkün mü? Daha evvel dolandırıcılık vakasında adı geçen birine kanmaları çok tuhaf. Yani her şeye ideolojik pencereden bakılır mı? İnsafı, vicdanı bırakarak paylaşımda bulunulur mu ya da haber yapılır mı? Kızılay hepimizin.”

BAĞIŞÇILAR DAVA AÇABİLİR

Avukat Candaş Gürol da şunları dile getirdi: “Haluk Levent, topladığı deprem yardımlarına ne olduğunu eksiksiz anlatmalı. 7 milyar lira büyük bir meblağ. İddialar da vahim. Levent, makul bir beyanda bulunmadığı takdirde dolandırıcılıktan yargılanacağını bilmeli. Tüm bağışçılara dava açma hakkı doğacağını da unutmamalı. Levent için kolay bir dönem olmayacak. Bunun dışında Levent’e inanıp bağış yapanlara şaşırmamak elde değil. Vaktiyle şaibeli adım atmış birine 7 milyar lira verilmesi akıl alır değil. Böyle birine itimat edene ne denir? Umarız, buhar olan 7 milyar liradan ibret alınır. Devlet kurumlarına bağışta bulunulur. Yani 6 Şubat depremlerinde AFAD ve Kızılay’a değil, Ahbap Derneği’ne güvenip para vermek anormal. Tabii Levent’e aldanarak Kızılay’ı hedef alanlar var ki onları tartışmak gerek. Asırlık kurumu kötüleyen haberler yapanlar, yorumlar üretenler art niyetliydi. Bunlar utanırlar mı? Utanmazlar. Bunlar için temel olan devleti tüm kurumlarıyla itibarsızlaştırmak. Kızılay da dahil tüm kamu kurumlarını lekelemek. Yani devletin ürettiği uçağın motoru olmadığı, Togg’un dışarıdan ülkeye getirildiği yalanını sahneleyenlerden başka ne umulur!”