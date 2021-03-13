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Gündem Yalanı ayyuka çıkan Yıldız Bacıoğlu Oda Tv'ye sığındı: Beni hedef gösterenlerle hukuk önünde mücadele edeceğim
Gündem

Yalanı ayyuka çıkan Yıldız Bacıoğlu Oda Tv'ye sığındı: Beni hedef gösterenlerle hukuk önünde mücadele edeceğim

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte kürsüye çıkarak mağdur edebiyatı yapan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, yalanı ayyuka çıkınca Karanlık Oda'ya sığındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 23:57:00 - 2021-03-14 00:11:32
Yalanı ayyuka çıkan Yıldız Bacıoğlu Oda Tv'ye sığındı: Beni hedef gösterenlerle hukuk önünde mücadele edeceğim

 Yeniakit.com.tr 

CHP yönetiminin hazırladığı çirkin tezgahta kullanılan Yıldız Bacıoğlu, kürsüye çıkarak, "Torunum dün benden süt istedi. Alamadım. Utanıyorum çocuklarımdan." demişti.

'Evde aç duruyoruz'

Seviyesiz bir uslüpla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Bacıoğlu adlı kadın, "Yeter artık Tayyip. Duy sesimi. Sen saraylarda otururken ben gaz yakamıyorum. Pazar gidemiyorum. Evime ekmek alamıyorum. Tavuk etini bile unuttuk. Açlık canımıza tak etti. Bütün emekliler pazara gidemiyoruz. Vekilim dediği gibi. Komşularımız görmesin diye akşam üzeri pazara gidiyoruz. Evde aç duruyoruz. Sıcak bir yerde oturamıyoruz. Sıcak çorba yapamıyoruz. Yeter artık. Yeter." ifadelerini kullanmıştı.

'Emekli içki içemez mi?'

Yıldız Bacıoğlu adlı kadının çeşitli içki masalarında çekilmiş fotoğrafları bir anda sosyal medyaya yayıldı. CHP Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba söz konusu fotoğrafları, 'Emekli içki içemez mi?' sözleri ile değerlendirdi.

'Linç ediliyorum'

Yalanı ayyuka çıkan Bacıoğlu adlı kadın ise çareyi Karanlık Oda Tv'ye sığınmakta buldu. Karanlık Oda Yıldız Bacıoğlu adlı kadının arkasında durarak yalanda ısrara ortaklı etti. Utanıp, özür dileme yolunu seçmeyen Bacıoğlu, "İki gündür medya tarafından linç ediliyorum. Beni hedef gösterenlerle hukuk önünde mücedele edeceğim." dedi.

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