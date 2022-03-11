Yalan pompacılarına suçüstü

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik AK Parti iktidarını millete karşı zayıf gösterip temel ürünlerde yürütülen suni yokluk ve pahalılık operasyonları tertipleyen kaos baronları, akaryakıttaki fiyat dalgalanmasına yönelik algı operasyonunda fena yakalandı.

Yalan ellerinde kaldı

Toplumun en çok ihtiyaç duyduğu gıda, enerji ve sağlık alanında seçmenle iktidarın arasını açmak için dört koldan saldıran kaos baronlarının oluşturmak istediği suni yokluk, kıtlık ve pahalılık tiyatrosu ellerinde patladı. Depolara gömdükleri yağları, ilaçları ve temel besin ürünlerini stoklayıp ‘ürün yok’ yaygarası koparan, patates soğanı çöpe döküp etiketteki fiyatı şişiren kaos baronları şimdi de olmayan zam üzerinden otomobil sahiplerini benzin istasyonlarına yığma tezgahını devreye soktu. Önceki gün Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), “benzine 79 kuruş ve motorine 2 lira 25 kuruşluk zam gelecek” yalanıyla halkta zam paniği oluşturdu. Ancak EPDK’nın “zam yok” açıklamasıyla spekülasyon çetesi boşa düştü. Fondaş medyanın iki uzantısı sol faşist Birgün ile FETÖ söylemlerini tekrarlayan Yeni Asya “Gece zam yapıldı, benzin istasyonlarında kuyruk oluştu” yalanını atarak yapılmayan zam ve olmayan kuyruklar üzerinden açıkça algı operasyonu yaptı.

İyice ahlaksızlaştılar

Yapılan ahlaksızlığı Akit’e değerlendiren ekonomi uzmanı Dr. İsmail Çapak, Başkan Erdoğan’a yönelik operasyonların dört koldan sürdüğünü belirterek, şunları dile getirdi: “Burada sosyal medya ve muhalefet de yalanlara çanak tutuyor. Gıdadan sağlığa, otomotivden enerjiye büyük oyunlar oynanıyor. Spekülasyon ve stokçuluk ne mevcut kanunlarda ne de İslam’da kabul edilmez. Bu yapılanlar; kâr amaçlı gruplar, hükümeti suçlamak için zemin arayan muhalefet ve FETÖ gibi yapılanmaların Erdoğan’a açtıkları savaşla ilgilidir. Bu süreçte ülke olarak vatandaşlarımız hadiselere ahlaklı bir duruş sergilemelidir.” Kuyruklar üzerinden algı operasyonlarının devreye alındığını vurgulayan Çapak, şöyle devam etti: “Benzin kuyruğu deyip geçmişle mukayese ediyorlar. Geçmişte benzin olmadığı için kuyruk oluyordu. Şimdi kuyruk dedikleri, daha ucuza benzin almak için oluşan küçük çaplı kuyruklardır. Fiyat artışlarının sebebi de malumdur ki küreseldir. Benzin olayı öyle, yağ olayı öyle, patates-soğan olayı öyle, ilaç meselesi öyle. Aksaray valisinin bir büyük zincir market deposunu basıp bizzat kontrol yaptığı gibi stokçulara ve spekülatörlere vatandaş lehine sert tedbirler alınmalıdır. İslam bayrağının özgürce dalgalandığı tek ülke Türkiye’dir. Allah ülkemizi fenalıklardan ve fesatlıklardan korusun.”

Tezgahları kalmadı

Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin de, Pensilvanya’nın yine kaos peşinde olduğunu belirterek, şunları söyledi: “15 Temmuz darbesinde emellerine ulaşamayanlar, sokak olayları çıkarma girişimlerinde başarılı olmayanlar, son anketlerde Cumhur İttifakı’nın oylarının yükselmesini içine sindiremeyen odaklar, şimdi de gıda, sağlık ve enerji baronlarını devreye sokarak vatandaş ile hükümetin arasını açmak için her yolu deniyorlar. Kaos ve kargaşa için yapmadıkları kötülük, kurmadıkları tezgah, atmadıkları yalan kalmadı.”

Topunu yeneceğiz!

Şahin, şöyle devam etti: “Başkan Erdoğan, bütün çalışma arkadaşlarına gerekli talimatları verdi, stok binalarına ve gıda satış yerlerine eş zamanlı baskınlar ve teftişler başladı. Depolar dolusu yağlar, ilaçlar ürünler bulundu. Oyun çok büyük. Bu oyunlarla hep birlikte baş edeceğiz, figüranları ve ağababalarını hep birlikte yeneceğiz. İşte Sayın Erdoğan, Rusya’dan 4 gemi yağ yola çıkarttı. Ve Ukrayna-Rusya arasındaki arabuluculuk görevi ile ‘bütün dünyadaki’ akaryakıt zamlarına ‘one minute’ dedi. Fondaş FETÖ’cü medyanın gıda, ilaç ve akaryakıt üzerinden yaptığı yalan ve yaygara haberleri de boş çıktı. Çağrımız ise şudur; Başkan Erdoğan’a sahip çık Türkiyem.”