Yalaka Kadirov'a bağlı Çeçen birlikler Ukrayna'ya yollandı

Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi üzerinden yaşanan gerilim savaşa dönüştü. Rus ordusu Ukrayna'nın kritik kentlerini işgal ederken, farklı bölgelerden de asker sevkiyatı sürüyor.

Çeçenistan'dan Ukrayna'ya asker gönderildi

Çeçenistan'da yönetimin başındaki Muhammed Kadirov, Rus ordusuna destek amacıyla kendi birliklerini Ukrayna'ya gönderdiklerini açıkladı.

Şeyh Şamil'den Rus yalakası Kadirov'a

Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan, Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin suikastlerle şehit edilmesi sonrası direniş kırıldı.

Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov, Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirildi.