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Gündem Yaklaşan seçim Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!
Gündem

Yaklaşan seçim Meral Akşener'e 'Şeriat eşittir İslam' dedirtti!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 23:25:00 - 2024-01-18 23:33:22

İP Genel Başkanı Meral Akşener, yaklaşan seçimler öncesi dikkat çeken bir çıkış da bulundu.

Akşener konuşmasında, hem iktidarı hem eski ortaklarını hedef aldı.

Son dönemde yaşanan "şeriat" ve "hilafet" tartışmalarına değinen Akşener, CHP'yi ve sol partileri hedef aldı.

Akşener konuşmasında "şeriat" savunması yaparak herkesi şaşırttı. İP Genel Başkanı, "şeriat eşittir İslam" ifadelerini kullandı, CHP'lilerin cehalet içinde olduğunu yüzlerine vurdu.

Meral Akşener'in konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Bir taraf da diyor ki 'bize oy ver onlar şeriatçı'. Şimdi bir taraf teröristin manasını bilmiyor, altını boşalttı. Terörist kavramını hafifletti. Öbürü de şeriat eşittir İslam dinidir olduğunu bilmiyor."
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