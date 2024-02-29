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Yaşam Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı
Yaşam

Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 02:12:00 -
Yakınlarıyla tartışan şahıs dehşet saçtı

Kastamonu’da apartman içerisinde yakınlarıyla tartışan şahıs, etrafa rastgele ateş açtı. Apartmanda yaşanan gürültü sebebiyle olaya bakmak için kapıya çıkan kişiler silahtan çıkan saçmalara maruz kalırken, olay sonucu bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak üzerinde bir apartmanda ismi öğrenilemeyen şahıs ile yakınları arasında tartışma çıktı. Apartman içerisinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gürültüye bakmak için kapıya çıkan Seyfettin Horoz (61) ve D.A. (27) ile ismi öğrenilemeyen iki kişi daha rastgele açılan ateş sonrası yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Seyfettin Horoz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürürken, olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen bir şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: AA

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