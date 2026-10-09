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Gündem Yakında birçok isim ortaya çıkacak! İBB yolsuzluğunda çözülmeler yolda
Gündem

Yakında birçok isim ortaya çıkacak! İBB yolsuzluğunda çözülmeler yolda

Yeniakit Publisher
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Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan usta gazeteci Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki iddialarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soruşturma süreçlerinde yeni bir döneme girileceğini belirten Karahasanoğlu, önümüzdeki süreçte sanıklar arasında ciddi bir çözülme yaşanacağını öngördü.

Açıklamalarında İBB ve iştiraklerindeki ihaleler ile iş adamı Ali Nuhoğlu'nun ifadelerine dikkat çeken Ali Karahasanoğlu, usulsüzlük iddialarının çok daha vahim boyutlarda olduğunu söyledi.

İlerleyen günlerde kilit isimlerin durumun farkına vararak hukuki süreçlere dâhil olacağını vurgulayan Karahasanoğlu, "Bundan sonraki süreçte artık bir çözülmenin yaşanacağını, İBB yolsuzluğunda artık bazı şeylerden habersiz bazı sanıkların dile geleceklerini ve onların da etkin pişmanlıktan yararlanıp... 'Murat Ongun beni bu yolsuzluğa teşvik etmiş oldu, yanılttı' diyerek etkin pişmanlıktan yararlanacaklarını tahmin ediyorum. Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere önümüzdeki süreçte etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen daha birçok ismin ortaya çıkacağını da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sevsinler senin IBB'ni

Foseptik patlamış lağım her yere saçılmış, borsadan 5 trilyon silinmiş AKP'nin bakanı milyarlarca lira götürmüş, adam hala utanmadan İBB diyor ya :)))
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