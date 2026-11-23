Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve son olarak yoğun bakım ünitesine alınan Başkan Çelenk'in vefatı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü ailesi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

KARIN AĞRISI ŞİKÂYETİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk'in sağlık sorunları, karın ağrısı şikâyetiyle başlamıştı. Trabzon'da gerçekleştirilen ilk tetkiklerin ardından tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürülmesine karar verilmişti.

Yaklaşık 1,5 ay tedavi gören Çelenk, bu sürecin ardından bir süre dinlenmiş ve daha sonra Düzköy Belediyesi'ndeki görevine geri dönmüştü.

Görevine dönmesinin ardından ekim ayında rahatsızlığı yeniden ortaya çıkan Başkan Çelenk, Ankara'da tekrar tedavi altına alınmıştı.

Daha önce pankreas ameliyatı geçirdiği belirtilen Çelenk'in uygulanan tedaviye beklenen yanıtı vermemesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenilmişti.

20 Kasım'da yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklanan Çelenk'ten 23 Kasım sabahı acı haber geldi.

AİLESİ ACI HABERİ DUYURDU

Başkan Selim Çelenk'in vefatı, sosyal medya hesabından ailesi tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn...

Kıymetli babamız, Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk can emanetini teslim etmiştir

Cenaze merasimi bilgisi ilerleyen saatlerde verilecektir

Haklarınızı helal ediniz.

Ailesi..."

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Başkan Selim Çelenk'in cenazesi, 24 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip Düzköy Merkez Mevlana Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Düzköy Aykut Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedilecek.

SELİM ÇELENK KİMDİR

1964 yılında Düzköy’de doğdu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Tekirdağ Malkara’da ve Trabzon Demirkapı Köyü’nde öğretmenlik ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu

Trabzon Belediyesinde iki dönem Kültür Turizm Tanıtma ve Spor Müdürlüğünün yanı sıra Belediye Başkan Yardımcılığı ve Başkan Danışmanlığı görevleri yaptı.

Trabzon, Konya, Ankara ve İstanbul illerinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Görevleri esnasında Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği destek fonlarına 33 proje kabul ettirerek hizmet alanındaki insanların rahatlamasını sağladı.

Çalışma hayatı boyunca “Halka hizmet Hakk’a ibadettir” şiarıyla devletine ve milletine hizmet etmiş olan Selim Çelenk, evli ve iki çocuk babasıydı.

Çelenk, 2024 yılında AK Parti adayı olarak yüzde 54 oyla belediye başkanı seçilmişti.