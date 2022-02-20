8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili konuşan yakın arkadaşı Ozan Zeybek, "Kenan Işık bıraktığımız gibi" dedi.

Usta oyuncu Kenan Işık 2014 yılında spor sonrasında saunaya girdikten sonra fenalaşıp, dengesini kaybederek, kafasını yere çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

Işık geçirdiği kaza sonrası 8 yıldır komada.

Son durumunu yakın arkadaşı paylaştı

Kendisinden uzun bir zaman haber alınamayan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı katıldığı bir programda açıkladı.

A Spor'da konuşan Ozan Zeybek, usta sanatçının sağlık durumunu anlattı.

Yakın arkadaşı Kenan Işık ın son durumunu anlattı

"KENAN IŞIK BIRAKTIĞIMIZ GİBİ, ÇOK İYİ BAKILIYOR"

Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

Kenan Işık kaç senedir yoğun bakımda?

adlı yarışmanı sunan ve Devlet Tiyatroları Yönetmeni ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın eski Genel Sanat Yönetmeni Kenan Işık altı yıldan fazladır yoğun bakımda ve bilinci kapalı olarak tedavisi devam ediyordu. Günaydın'dan Yüksel Aytuğ'un haberine göre, Işık artık iletişim kurabiliyor.