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Aktüel 100 metre yüksekten düştü! Gökyüzünde korku dolu anlar
Aktüel

100 metre yüksekten düştü! Gökyüzünde korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
100 metre yüksekten düştü! Gökyüzünde korku dolu anlar

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan 44 yaşındaki Tolga Ergün, yaklaşık 100 metre yükseklikten ormanlık alana düştü.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yamaç paraşütü uçuşu sırasında yaşanan kaza korkuttu.

 

Sakcagözü Mahallesi'nde öğle saatlerinde yamaç paraşütü ile havalanan Tolga Ergün, yaklaşık 100 metre yükseklikten Beydilli Mahallesi kırsalında ormana düştü. Ergün’ün düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ergün, bulunduğu yerden alınarak sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapıldıktan sonra Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ergün’ün hayatı tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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