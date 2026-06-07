İstanbul'un ardından Antalya'da da maskeli tepki! Otokoç galerisine gece yarısı kurşun yağdırdılar!
İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırının yankıları henüz hafızalardan silinmemişken, benzer bir hain eylemin adresi bu kez turizmin başkenti Antalya oldu. Antalya'da faaliyet gösteren Otokoç otomotiv galerisi, kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi’nde meydana geldi.
Şapkalı ve yüzü kapalı kişi, üst geçidin altından oto galeriye ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyan çalışanlar dışarı çıktı.
Kurşunlar binaya isabet ederken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olay yerinde 3 mermi çekirdeği bulundu.
Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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