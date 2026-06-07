Başkan Erdoğan, Karakoç, Zarifoğlu ve Zengin'i andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın iki güzel adamı Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile kıymetli mesai arkadaşım, şair ve yazar Mevlana İdris Zengin kardeşimi vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: EDEBİYAT DÜNYAMIZIN KIYMETLİ İSİMLERİNİN HATIRASINI HEP YAŞATACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu toprakların sesi, hikayemizin kalemleri Abdurrahim Karakoç'u, Cahit Zarifoğlu'nu ve Mevlana İdris Zengin'i rahmetle anıyoruz. Edebiyat ve düşünce dünyamızın bu kıymetli isimlerinin hatırasını hep yaşatacağız. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.