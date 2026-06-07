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Türkiye
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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Yaralı sürücü kendini dışarı zor attı!
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Yaralı sürücü kendini dışarı zor attı!

Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı.

#1
Foto - Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Yaralı sürücü kendini dışarı zor attı!

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken alev topuna dönen otomobilden kendini dışarı atan sürücü yaralanırken, araç bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

#2
Foto - Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Yaralı sürücü kendini dışarı zor attı!

Aracın bir anda alevler içinde kalması üzerine sürücü can havliyle kendini dışarı atarken, sürücüsüz kalan otomobil bir süre daha ilerleyerek yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Aracın eve çarpması ve patlama riski mahalle sakinlerine büyük korku yaşatırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, tamamen yanan araç demir yığınına döndü.

#3
Foto - Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Yaralı sürücü kendini dışarı zor attı!

Kaza, Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor kısmı alev aldı. Aracın bir anda alevler içinde kalması üzerine sürücü kendini dışarı atarken, otomobil bir süre ilerledikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Aracın eve çarparak durması ve patlama riski, mahalle sakinlerine büyük korku yaşattı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ve yangınla ilgili inceleme başlattı. Tamamen yanan araç ise adeta demir yığınına döndü.

#4
Foto - Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Yaralı sürücü kendini dışarı zor attı!

Yangın esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü ise, bir vatandaş tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı sürücüyü hastaneye götüren Murat Biçer, "Araç alev alev yanıyordu, sürücü de yaralanmıştı. Hemen aracımla hastaneye götürdüm. Şu anda durumu iyi, hastanede yatıyor" dedi. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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