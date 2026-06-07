Kuzey kutbunda Türk gövde gösterisi! NATO'nun dev tatbikatında nefes kesen 'F-16' hamlesi

Milli Savunma Bakanlığı, Norveç, İsveç ve Finlandiya’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve NATO'nun en prestijli hava tatbikatlarından biri olan "Ramstein Flag-2026"ya Türk Hava Kuvvetleri'nin damga vurduğunu açıkladı. Dev tatbikat için Norveç'e çıkarma yapan çelik kanatlarımız, İskandinavya semalarında gövde gösterisi yapıyor.

16 ÜLKE KATILDI, TÜRK HAVA KUVVETLERİ NORVEÇ’TE KONUŞLANDI

3-19 Haziran 2026 tarihleri arasında Kuzey Avrupa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen dev askeri organizasyon "Ramstein Flag-2026 Tatbikatı" tüm hızıyla sürüyor. Müttefik ülkeler arasında birlikte çalışabilirliği en üst seviyeye çıkarmayı ve müşterek harekat kabiliyetini test etmeyi amaçlayan tatbikata, Türkiye ile birlikte 16 ülke ve NATO’nun en kritik hava unsurları katılıyor. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı, tatbikatın ana üslerinden biri olan Norveç’teki Orland Hava Üssü’ne filosuyla birlikte konuşlanarak gökyüzündeki yerini aldı.

GÖK VATAN’IN MUHAFIZLARI TAM KADRO SAHADA

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı nefes kesen görüntülerle duyurulan tatbikata, Türkiye oldukça stratejik bir filoyla katılım sağlıyor. Şanlı filomuzda; 5 adet F-16 savaş uçağı, gökyüzündeki gözümüz olan 1 adet E-7T Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı ile jetlerimize havada yakıt ikmali sağlayan 1 adet KC-135R tanker uçağı yer alıyor. Kuzey kutbuna yakın bu zorlu coğrafyada uçuşlu görevler icra eden Türk pilotları, müttefikleriyle karşılıklı bilgi ve taktik tecrübe paylaşımı gerçekleştiriyor.