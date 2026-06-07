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Aktüel Alzheimer hastası annesi eve almamıştı! 5 gün sonra ölü bulundu
Aktüel

Alzheimer hastası annesi eve almamıştı! 5 gün sonra ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Alzheimer hastası annesi eve almamıştı! 5 gün sonra ölü bulundu

Aksaray’da 5 gündür kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Rahim Ergün, sulama kanalı kenarında ölü bulundu. Ergün, geçtiğimiz mart ayında Alzheimer hastası annesinin kendisini tanımayıp eve almamasıyla gündeme gelmişti.

Aksaray’da Alzheimer hastası annesinin kendisini tanımayıp eve almadığı anlarla gündeme gelen Rahim Ergün’den bu kez acı haber geldi.

 

Olay, Aratol Bahçeli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rahim Ergün’den (53) haber alamayan eski eşi 2 Haziran tarihinde durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken şahıs 5 gün sonra sulama kanalı kenarında hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit ederken, asayiş ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

Ölü bulunan Rahim Ergün geçtiğimiz mart ayında Alzheimer hastası olan annesinin kendisini unutarak eve almaması sonucu gündeme gelmiş ve olay kameralara da yansımıştı.

 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

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