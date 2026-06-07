  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı Saldırı öncesine göre fiyatlar yüzde 28,4 arttı Trump'ın tutarsızlığı petrolü vuruyor Rahmi Koç bu işi nasıl toparlar? Ahmet Hakan’dan Akın Gürlek'e övgü FETÖ örgütlenmeye 80’li yıllarda polis kolejleri üzerinden başladı CHP’de ‘grup’ savaşları büyüyor Fenerbahçe'de seçim günü! Oy verme işlemi başladı Alisiz Aleviler celladına âşık CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı Arınanlar mı kazanacak, hırsızlar mı? Övür’den CHP’ye zor soru Ali Karahasanoğlu: Rahmi Koç'un özrü yeterli değil! Hastanenin adı Türk-Kürt kardeşliği olsun
Siyaset "Korsan Özgür"ün grup başkanlığı da elinden gitti
Siyaset

"Korsan Özgür"ün grup başkanlığı da elinden gitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Korsan Özgür"ün grup başkanlığı da elinden gitti

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kurultaydaki şaibe nedeniyle genel başkanlığı kaybeden ve hemen ardından apar topar CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel'in, grup başkanlığı seçiminin usule aykırı olduğunu söyledi. Sarı, TBMM Başkanlığı tarafından bu görevin de iptal edileceğini belirtti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığı seçiminin usule aykırı olduğunu öne sürerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özel'in grup başkanlığının TBMM Başkanlığı tarafından iptal edileceğini iddia eden Sarı, seçim sürecinin şekil şartlarına uygun yürütülmediğini savundu.

Sarı ayrıca, mevcut hukuki süreç nedeniyle kurultay yapılmasının mümkün olmadığını belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapması gerektiğini söyledi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in grup başkanlığının TBMM Başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürerek, şunları söyledi:

 

"Çünkü usulsüz bir seçim. Seçim şekil koşullarına uygun değil. Kaç gün önce, hangi gündemle duyurdun. Her şeyin bir usulü, şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi? Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışılır. 'Ben yaptım oldu' deyince olur mu?"

Sarı, "Kurultay yapamıyoruz, hukuken imkansız. Arkadaşlarımızın derdi kurultay değil, kurultay yapılamayacağını onlar da biliyor. Onların derdi partiyi ayrıştırmak, zorlamak ve parti kurmak. Şu anda Genel Başkan Kılıçdaroğlu 'Haydi kurultaya gidiyoruz' dese kurultay yapamaz. Açık hukuki bir durum var. Biz aynı partinin insanlarıyız. Nasıl bir yol bulacağız, bu cendereden nasıl çıkacağız, gelin beraber yol haritasını konuşalım. Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin yönetsin, arkasında dursun" dedi.

Arınanlar mı kazanacak, hırsızlar mı? Övür’den CHP’ye zor soru
Arınanlar mı kazanacak, hırsızlar mı? Övür’den CHP’ye zor soru

Gündem

Arınanlar mı kazanacak, hırsızlar mı? Övür’den CHP’ye zor soru

CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı
CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı

Gündem

CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı

CHP’de ‘grup’ savaşları büyüyor
CHP’de ‘grup’ savaşları büyüyor

Gündem

CHP’de ‘grup’ savaşları büyüyor

Ak Partili gençlere saldıran CHP’liye ödül gibi iş
Ak Partili gençlere saldıran CHP’liye ödül gibi iş

Gündem

Ak Partili gençlere saldıran CHP’liye ödül gibi iş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Riquelme

Gelde bu adamlara ülke teslim et, bütün işleri zorbalık, yalan dolan üzerine kurulu, bunlar için herşey mübah, ülkelerini bile kendi menfaatleri için dışarıya şikayet eden tipler bunlar

hasel

CHP de USULSÜZLÜKLER bitmez.Böyle bir sözde partiye ve AVANELERİNE asla ÜLKE TESLİM EDİLEMEZ.Zaten,Haydut ABD yetkilisi,ÖZEL efendi için,ABD nin menfaatini ÖZEL korur demedi mi?Parti görünümlü,her melanetin olduğu,çetevarı oluşumdan farkları yok.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23