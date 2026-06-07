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Gündem Ara seçim tamamlandı! YSK Başkanı Mutta'dan açıklama geldi
Gündem

Ara seçim tamamlandı! YSK Başkanı Mutta'dan açıklama geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ara seçim tamamlandı! YSK Başkanı Mutta'dan açıklama geldi

Bugün 6 belde ve 355 mahallede ara seçimler yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, bugün yapılan belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve mahalli idareler ara seçimine ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir." açıklaması yaptı

YSK Başkanı Serdar Mutta, yaptığı açıklamada, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri, Gümüşhane'nin Merkez ilçesine bağlı Tekke Beldesi ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde gerçekleştirilen belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ara seçimleri ile ülke genelinde 355 mahallede muhtarlık ve 37 mahallede ihtiyar heyeti ara seçimlerinde toplam 1164 sandıkta 371 bin 870 kayıtlı seçmen ile oy verme işleminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin ülke genelinde sona erdiğine işaret eden Mutta, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından oy verme süreci boyunca seçimlerin düzen içinde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, seçim iş ve işlemlerinin genel olarak sorunsuz şekilde tamamlandığı tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık kurullarının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sayım ve döküm işlemlerine başladığını vurgulayan Mutta, şunları kaydetti:

"Sayım ve döküm işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, sandık sonuç tutanakları sandık kurulu üyeleri tarafından düzenlenerek imza altına alınacaktır. Düzenlenen sandık sonuç tutanaklarına ilişkin veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda seçim bilişim sistemine aktarılacaktır. Demokratik sürece katılım gösteren vatandaşlarımıza, seçim görevlilerine, sandık kurulu üyelerine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ve tüm görevlilere teşekkür ederiz. Şahsım ve Yüksek Seçim Kurulu adına sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de bugün seçim yapılacak!
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de bugün seçim yapılacak!

Yerel

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de bugün seçim yapılacak!

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