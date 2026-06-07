  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı Saldırı öncesine göre fiyatlar yüzde 28,4 arttı Trump'ın tutarsızlığı petrolü vuruyor Rahmi Koç bu işi nasıl toparlar? Ahmet Hakan’dan Akın Gürlek'e övgü FETÖ örgütlenmeye 80’li yıllarda polis kolejleri üzerinden başladı CHP’de ‘grup’ savaşları büyüyor Fenerbahçe'de seçim günü! Oy verme işlemi başladı Alisiz Aleviler celladına âşık CHP'li Berhan Şimşek'ten bomba itiraf: Özel ve İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı Arınanlar mı kazanacak, hırsızlar mı? Övür’den CHP’ye zor soru Ali Karahasanoğlu: Rahmi Koç'un özrü yeterli değil! Hastanenin adı Türk-Kürt kardeşliği olsun
Gündem Trump'tan Tahran'a gözdağı! Tek şartla konuşmaya başlarız
Gündem

Trump'tan Tahran'a gözdağı! Tek şartla konuşmaya başlarız

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Trump'tan Tahran'a gözdağı! Tek şartla konuşmaya başlarız

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının tamamen Tahran'ın tutumuna bağlı olduğunu ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının İran'ın tutumuna bağlı olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına, İran savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, savaşı sona erdirmek için Tahran'la bir anlaşmaya varılabilirse, ABD'nin İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunu geri almak ve imha etmek için İran'la çalışacağını kaydetti. Trump, “Aksi takdirde, Amerikan güçleri malzemeyi kendi başlarına güvenli bir şekilde toplayabileceği noktaya kadar İran ordusunu daha da zayıflatacak. İster bulunduğu yerde olsun ister başka bir yere taşınsın, onu çıkarıp imha edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İki tarafın bir anlaşma imzalamaya ‘çok yakın’ olduğunu belirten Trump, “Nükleer silah sahibi olmayacaklarını kabul ettiler. Anlaşmada nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair bir madde vardı” diye konuştu.

 

‘MÜCTEBA HAMANEY RASYONEL VE ZEKİ’

Trump, İsrail ve ABD saldırılarında eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birçok üst düzey ismin öldürülmesinin ardından ülkenin yeni yönetimini ‘daha rasyonel ve çok zeki’ olarak değerlendirdi. Liderlik görevini üstlenen Mücteba Hamaney'in de anlaşma sürecinde rol oynadığını vurgulayan Trump, doğrudan görüşmeye açık olduğunu hatırlattı. Trump, “İsterse görüşürüm ancak şu ana kadar kendisiyle doğrudan konuşmadım” dedi.

ABD Başkanı Trump, Mücteba Hamaney'i babasıyla kıyaslayarak, “Daha genç. Bence daha rasyonel. Ağır şekilde yaralandı ama buna rağmen ABD ile ilişkileri konuşabiliyor. Bu da belli bir cesaret gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Trump, İran liderinin tam olarak nerede bulunduğunu bilip bilmediği sorusuna ise “Yerini bildiğimi söylemek istemiyorum ama bildiğime dair güçlü bir ihtimal var” yanıtını verdi.

‘LÜBNAN'IN DAHİL OLMASINI İSTEMEDİM’

İran'ın dondurulmuş varlıklarını, barış anlaşmasına varılmadan önce serbest bırakmayacağını ya da yaptırımları kaldırmayacağını dile getiren Trump, “Eğer iyi davranırlarsa, iyi bir iş yaparlarsa konuşmaya başlarız” diye konuştu.

Trump açıklamasında, Lübnan'ın Tahran ile kısa dönemli anlaşmanın parçası olmasını talep etmediğini de söyledi.

Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi
Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi

Dünya

Dünya bu sözleri konuşuyor! Hamaney cephesi Trump'tan bakın ne istedi

İsrail basınından Erdoğan itirafı: Trump'ı ikna etti, İran planı çöktü
İsrail basınından Erdoğan itirafı: Trump'ı ikna etti, İran planı çöktü

Gündem

İsrail basınından Erdoğan itirafı: Trump'ı ikna etti, İran planı çöktü

Saldırı öncesine göre fiyatlar yüzde 28,4 arttı Trump'ın tutarsızlığı petrolü vuruyor
Saldırı öncesine göre fiyatlar yüzde 28,4 arttı Trump'ın tutarsızlığı petrolü vuruyor

Ekonomi

Saldırı öncesine göre fiyatlar yüzde 28,4 arttı Trump'ın tutarsızlığı petrolü vuruyor

Trump "İran'ın varlıklarını kullanmayı" planlıyor Faturayı onlara ödetecek
Trump "İran'ın varlıklarını kullanmayı" planlıyor Faturayı onlara ödetecek

Dünya

Trump "İran'ın varlıklarını kullanmayı" planlıyor Faturayı onlara ödetecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23