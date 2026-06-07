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Aktüel 11 yaşındaki Elif Zümra 6’ncı kattan düştü
Aktüel

11 yaşındaki Elif Zümra 6’ncı kattan düştü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
11 yaşındaki Elif Zümra 6’ncı kattan düştü

Konya Seydişehir'de 11 yaşındaki Elif Zümra M., 6’ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Konya’da 11 yaşındaki Elif Zümra M., 6’ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

 

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Kızılcalar Mahallesi 153392 Sokak’ta bir evde meydana geldi. Elif Zümra M., ailesi evde bulunduğu sırada, belirlenemeyen nedenle pencereden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elif Zümra M., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Elif Zümra, buradaki müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

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