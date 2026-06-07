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Yerel Serinlemek için nehre girmişti! Feci şekilde hayatını kaybetti
Yerel

Serinlemek için nehre girmişti! Feci şekilde hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Serinlemek için nehre girmişti! Feci şekilde hayatını kaybetti

Adana’da serinlemek için arkadaşlarıyla Seyhan Nehri’ne giren 17 yaşındaki Yusuf Kasım, bir süre sonra suda kayboldu. Sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana’da serinlemek için Seyhan Nehri’ne giren 17 yaşındaki Yusuf Kasım’dan acı haber geldi.

 

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Yusuf Kasım, 2 arkadaşıyla serinlemek amacıyla Seyhan Nehri’ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Kasım, gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yusuf Kasım, dalgıçlar tarafından bulunup sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kasım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Kasım’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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