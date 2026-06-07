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Yaşam Bir günde 76 küçükbaş hayvan telef oldu! Yem verdi, bir saat sonra hayvanları ölmeye başladı
Yaşam

Bir günde 76 küçükbaş hayvan telef oldu! Yem verdi, bir saat sonra hayvanları ölmeye başladı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana Karaisalı'da besici Hüseyin Kuşdemir’e ait 76 küçükbaş hayvan, gün içinde peş peşe öldü.

Adana’da besicilik yapan Hüseyin Kuşdemir, bir gün içinde 76 küçükbaş hayvanını kaybetti.

 

“Yemden sonra hayvanlarım patır patır öldü”

Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası Meydan mevkisinde besicilik yapan Hüseyin Kuşdemir'in, yem verdiği küçükbaş hayvanları, iddiaya göre bir saat sonra ölmeye başladı. Bir gün içinde 76 küçükbaş hayvanı ölen Kuşdemir, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdi. Hayvanlardan alınan numuneleri inceleyen Tarım Müdürlüğü veterinerleri, ölümlerin iç parazit ve ani yem/yer değişikliğine bağlı bağırsak zehirlenmesinden kaynaklandığını belirledi. Öte yandan hayvanlarının, yemlerden öldüğünü savunan Kuşdemir, “Yemden sonra hayvanlarım patır patır öldü. Yemleri verirken yanımda iki kişi daha vardı, onlar da duruma şahit. Benim yetkililerden tek isteğim, zararımın karşılanması ve bana sahip çıkılmasıdır” dedi.

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