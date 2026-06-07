Kiraz ve serinletici karpuz: Yaz meyvelerinin etkisi... Öyle bir iyi geliyor ki...

Serinletici etkisiyle favoriler arasında! Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde serinlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri karpuz oluyor. Karpuz, kırmızı rengini veren likopen sayesinde güçlü antioksidan özelliklere sahipken aynı zamanda sıcak havalarda vücudun sıvı dengesinin korunmasına destek olur. Sofralarımıza yaz neşesini taşıyan iki güzide meyvemiz var: Böğürtlen ve ahududu. Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Kiraz ise içerdiği potasyum, Antioksidan kapasitesi sayesinde hücrelerin korunmasına katkı sağlayan kiraz, yaz aylarında sağlıklı beslenmenin en renkli yardımcılarından biridir. Mayıs ayında başlayan kiraz hasadı, haziran ayıyla birlikte en yoğun dönemine ulaştı. BÖĞÜRTLEN VE AHUDUDU EN ÇOK TERCİH EDİLEN OLUYOR! Bazen ahududu denir bazen frambuaz, ama herkesin hemfikir olduğu bir konu var; o da bu meyvenin eşsiz lezzeti. Taze taze yemenin ayrı bir keyif olduğu ahududular, özgün tatları sayesinde birçok tarifi de süslemektedir. Tatlıdan keke, pastadan reçele kadar birçok yiyecekte bu lezzetli meyvenin adını duyabilirsiniz. Görüntüsü ve aromasıyla sahip olduğu ünü hak eden ahududular, herkesin vazgeçilmezi haline geldi. Çoğu kez karıştırılan ahududu frambuaz ikilisi aslında aynı meyvedir. Ahududu meyvesi rengi ve lezzeti ile başta tatlılar olmak üzere birçok tarifin gözdesi olmaktadır. Ahudududa bulunan vitamin ve mineraller de vücut için oldukça faydalıdır. İlgi çeken ufak meyveleri nedeniyle taze şekilde yenmesi de ayrı bir keyiftir.