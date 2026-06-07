Kiraz ve serinletici karpuz: Yaz meyvelerinin etkisi... Öyle bir iyi geliyor ki...
Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde serinlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri karpuz oluyor.
Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde serinlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri karpuz oluyor.
Yaz mevsimiyle birlikte tezgâhlarda yerini alan renkli orman meyveleri, sağlıklı beslenmenin en dikkat çeken parçaları arasında bulunuyor. Yaban mersininden karpuza, kirazdan böğürtlen ve ahududuya kadar birçok meyve dikkat çekiyor....
Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan karpuz, birçok ilimizde tezgâhlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların ilgisini çeken ilk karpuzlar, kilogramı 50 TL’den satışa sunuldu. Yazın habercisi olarak görülen karpuzun pazarlara gelmesi hem esnafı hem de tüketicileri hareketlendirdi. Fiyatanın düştüğünü görenler hemen satın alıyor.
Yazın gelişi bazı meyvelerin sofralardaki yerini adeta garanti altına alır. Çünkü bazı tatlar vardır ki belirli bir mevsimle özdeşleşir ve o mevsimin ruhunu yansıtır. Serinletici bir karpuz dilimi ya da dalından yeni koparılmış kirazlar da çoğumuz için yaz mevsiminin en keyifli anılarını çağrıştıran lezzetler arasında yer alır. Ancak bu meyveleri değerli kılan yalnızca lezzetleri değildir.
Serinletici etkisiyle favoriler arasında! Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde serinlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri karpuz oluyor. Karpuz, kırmızı rengini veren likopen sayesinde güçlü antioksidan özelliklere sahipken aynı zamanda sıcak havalarda vücudun sıvı dengesinin korunmasına destek olur. Sofralarımıza yaz neşesini taşıyan iki güzide meyvemiz var: Böğürtlen ve ahududu. Yaz sezonunun incisi kavun nasıl seçilir! Kiraz ise içerdiği potasyum, Antioksidan kapasitesi sayesinde hücrelerin korunmasına katkı sağlayan kiraz, yaz aylarında sağlıklı beslenmenin en renkli yardımcılarından biridir. Mayıs ayında başlayan kiraz hasadı, haziran ayıyla birlikte en yoğun dönemine ulaştı. BÖĞÜRTLEN VE AHUDUDU EN ÇOK TERCİH EDİLEN OLUYOR! Bazen ahududu denir bazen frambuaz, ama herkesin hemfikir olduğu bir konu var; o da bu meyvenin eşsiz lezzeti. Taze taze yemenin ayrı bir keyif olduğu ahududular, özgün tatları sayesinde birçok tarifi de süslemektedir. Tatlıdan keke, pastadan reçele kadar birçok yiyecekte bu lezzetli meyvenin adını duyabilirsiniz. Görüntüsü ve aromasıyla sahip olduğu ünü hak eden ahududular, herkesin vazgeçilmezi haline geldi. Çoğu kez karıştırılan ahududu frambuaz ikilisi aslında aynı meyvedir. Ahududu meyvesi rengi ve lezzeti ile başta tatlılar olmak üzere birçok tarifin gözdesi olmaktadır. Ahudududa bulunan vitamin ve mineraller de vücut için oldukça faydalıdır. İlgi çeken ufak meyveleri nedeniyle taze şekilde yenmesi de ayrı bir keyiftir.
Ahududuyu birçok şekilde tüketebilirsiniz. Reçel de bu alternatiflerden birisidir ve yaygın olarak yapılmaktadır. Ahududu çayı ya da ahududu sirkesi de bu özel meyvenin kullanıldığı farklı alanlardan bazıları olarak öne çıkmaktadır. Lezzetiyle herkes tarafından beğenilen ahududuyu farklı tariflerde bolca kullanabilirsiniz. Ahududu, vücuda enerji ve zindelik veren bir yapıya sahiptir. Ahududu maskesi cilde iyi gelir. Kolayca hazırlanabilen maske, yoğun şehir hayatının ve stresin cilt üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerle savaşabilmeye yardım eder. Ahududu, düşük kalori içeriği, yüksek lif ve su içeriği ile kilo kontrolünde yardımcı olabilir. Lif, tokluk hissini artırırken kalori alımını azaltabilir ve kilo verme sürecini destekleyebilir. Yüksek lif oranıyla dikkatleri üzerine çeken ahududu zayıflama konusunda faydalı olduğu düşünülen meyveler arasında yer almaktadır. Ahududu, düşük glisemik indekse sahiptir ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olabilir. Lif içeriği sayesinde sindirim sürecini düzenler ve kan şekeri seviyelerinin ani yükselmesini engelleyebilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23