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Spor TFF Başkanı ve yönetimi için ibra kararı!
Spor

TFF Başkanı ve yönetimi için ibra kararı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TFF Başkanı ve yönetimi için ibra kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu ve TFF Denetleme Kurulu’nun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait faaliyetleri oy birliğiyle ibra edildi.

TFF’nin olağan mali genel kurulu başkent Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısı, 182 delegenin imzasıyla açıldı. Divan başkanlığına, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma seçildi.

Genel kurula TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Genel kurulda TFF statüsü gereğince 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemi ele alındı. Yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider tabloları ve bilanço ile denetleme kurulu raporu toplantıda okunarak görüşüldü.

TFF başkanı ile yönetim ve denetleme kurulları için söz konusu döneme ait hesap ve faaliyetlere yönelik ibra oylaması yapıldı.

Oylamada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yönetim kurulu ve denetim kurulunun 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki hesap ve faaliyetleri ibra edildi.

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